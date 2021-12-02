Stereotactic проведет в Москве серию вечеринок в честь открытия культурного центра «Поле»

10 декабря в Москве откроется новый культурный центр «Поле», созданный командой Stereotactic при участии студии интерактивных медиа Sila Sveta и ряда дружественных комьюнити. Первый сезон площадки в декабре будет состоять из четырех ночных ивентов в честь открытия, рассказали «Афише Daily» представители проекта.

«Поле» — это «многоуровневый офлайн-санаторий для совместного творчества, отдыха и сотрудничества в креативных дисциплинах», отмечается в пресс-релизе запуска. Разработка нового пространства будет продолжаться весь 2022 год.

Серия вечеринок «Сезон один: Выход в поле» пройдет с 10 до 24 декабря. На территории заработает клубно-концертный зал, бистро, барные заведения и галерея с рампой для катания, которые станут частью клуба «Поле», расположенного на первом этаже. С февраля активируются второй этаж с залом цифрового искусства, резиденции и новые зоны для самореализации перспективных творческих единиц.