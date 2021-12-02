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Stereotactic проведет в Москве серию вечеринок в честь открытия культурного центра «Поле»

Виктория Шанина
Сегодня в 13:10

10 декабря в Москве откроется новый культурный центр «Поле», созданный командой Stereotactic при участии студии интерактивных медиа Sila Sveta и ряда дружественных комьюнити. Первый сезон площадки в декабре будет состоять из четырех ночных ивентов в честь открытия, рассказали «Афише Daily» представители проекта.

«Поле» — это «многоуровневый офлайн-санаторий для совместного творчества, отдыха и сотрудничества в креативных дисциплинах», отмечается в пресс-релизе запуска. Разработка нового пространства будет продолжаться весь 2022 год.

Серия вечеринок «Сезон один: Выход в поле» пройдет с 10 до 24 декабря. На территории заработает клубно-концертный зал, бистро, барные заведения и галерея с рампой для катания, которые станут частью клуба «Поле», расположенного на первом этаже. С февраля активируются второй этаж с залом цифрового искусства, резиденции и новые зоны для самореализации перспективных творческих единиц.

10 декабря

«Первое открытие»

Первым пройдет торжественный рейв с участием ведущих локальных диджеев, электронных музыкантов и гитарных групп России. В их числе оркестр синтезаторов в составе Kate NV, Директора Всего, Евгения Горбунова, Всадников ЖКХ, сеты от Lipelis, Гриши Нелюбина и других.

17 декабря

«Вайбы»

На хип-хоп-вечеринке с представителями разных рэп-сообществ и жанров выступят Хаски, 555тракс555, Бхима, Yosef Minor и сборная фрешменов отечественного андеграунда.

18 декабря

«Между народов»

18 декабря пройдет фестиваль без музыкальных границ, посвященный разным культурам мира. В программе: живое выступление итальянской группы Tamburi Neri, четырехчасовой сет Simple Symmetry, а также виниловые диггеры, виртуозные соло на ситаре, танбуре и других необычных инструментах.

24 декабря

«Кафе „Снежок“»

Запуск «Поля» закроется новогодним праздником в декорациях советского прошлого. В лайнап попали 10 артистов, имена которых пока остаются в тайне.

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