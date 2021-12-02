Ученые сообщили об открытии антитела для вакцины от всех штаммов COVID-19. Эксперты в сомнениях

Профессор университета Сунь Ятсена в Гуанчжоу Ден Кай и группа китайских медиков сообщили, что открыли моноклональное антитело 35B5, которое, по их данным, способно нейтрализовать все штаммы COVID-19. Об этом сообщает ТАСС. Исследователи утверждают: им удалось выяснить, что антитело 35B5 действует на ту часть вируса, которая практически не изменяется в процессе мутации. Ден Кай убежден, что открытие можно использовать для разработки вакцины от всех штаммов коронавируса, он в том числе предполагает, что антитело может также нейтрализовать новый «Омикрон»-вариант.

mAbs potently pan-neutralizes SARSCoV2 VOCs by targeting RBD invariant sites:35B5 neutralizes CoV2 by targeting a unique epitope that avoids prevailing mutation sites on RBD VOC,molecular pan-neutralizing efficacy.35B5-bindg epitope universal SARSCoV2 vac https://t.co/L1anMGJqpw — Prof. Dr. Sanjeev Bagai (@BagaiDr) December 1, 2021

Даже небольшие концентрации 35B5 активно подавляли частицы первых вариаций COVID-19, а также более поздние разновидности «Бета» и «Дельта», сообщили медики. Антитело было получено из крови человека, переболевшего вирусом в тяжелой форме. При этом эксперты не отнеслись к открытию как к прорыву и подвергли предположения ученых критике. Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн поставил под сомнение возможность создать универсальную вакцину на основе такой молекулы. По его оценке, иммунитет от введения такого антитела будет сохраняться на протяжении месяца, ученый подчеркивает, что это очень небольшой срок. Альтштейн заявил, что открытие можно использовать «для ограниченной профилактики». Для лечения оно подойдет, если антитело будет введено в первый день заболевания, при этом исследователь предположил, что средство на основе молекулы окажется «очень дорогим». «Вводить такое моноклональное антитело всем здоровым людям нецелесообразно», — сообщил он.

Подробности по теме Главное из нового доклада ВОЗ об «Омикрон»-штамме Главное из нового доклада ВОЗ об «Омикрон»-штамме