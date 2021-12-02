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Ученые сообщили об открытии антитела для вакцины от всех штаммов COVID-19. Эксперты в сомнениях

Денис Ламехов
Сегодня в 15:05

Профессор университета Сунь Ятсена в Гуанчжоу Ден Кай и группа китайских медиков сообщили, что открыли моноклональное антитело 35B5, которое, по их данным, способно нейтрализовать все штаммы COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

Исследователи утверждают: им удалось выяснить, что антитело 35B5 действует на ту часть вируса, которая практически не изменяется в процессе мутации. Ден Кай убежден, что открытие можно использовать для разработки вакцины от всех штаммов коронавируса, он в том числе предполагает, что антитело может также нейтрализовать новый «Омикрон»-вариант.

Даже небольшие концентрации 35B5 активно подавляли частицы первых вариаций COVID-19, а также более поздние разновидности «Бета» и «Дельта», сообщили медики. Антитело было получено из крови человека, переболевшего вирусом в тяжелой форме.

При этом эксперты не отнеслись к открытию как к прорыву и подвергли предположения ученых критике. Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн поставил под сомнение возможность создать универсальную вакцину на основе такой молекулы. По его оценке, иммунитет от введения такого антитела будет сохраняться на протяжении месяца, ученый подчеркивает, что это очень небольшой срок. Альтштейн заявил, что открытие можно использовать «для ограниченной профилактики». Для лечения оно подойдет, если антитело будет введено в первый день заболевания, при этом исследователь предположил, что средство на основе молекулы окажется «очень дорогим». «Вводить такое моноклональное антитело всем здоровым людям нецелесообразно», — сообщил он.

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В качестве основы для лекарства новое антитело рассматривает и ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии МГУ имени Ломоносова Роман Зиновкин. «Было бы действительно удобно, если бы у врачей появился „волшебный укол“, который лечит от ковида. Однако стоит учесть, что лекарства на основе моноклональных антител довольно дорогие и применяют их для обеспеченных пациентов в крайне тяжелых случаях», — сообщил он. Ученый добавил, что в процессе мутации рано или поздно появится вариант, который не будет распознаваться антителом.

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский сообщил, что открытые китайскими медиками антитела невозможно применить в качестве вакцины. Он добавил, что схема лечения из двух моноклональных нейтрализующих препаратов уже была представлена в сентябре в рекомендациях Всемирной организации здравоохранения. По данным исследователя, такая схема в ноябре была зарегистрирована и в России.

В англоязычной прессе открытие китайских ученых практически не освещается. Эксперты международных организаций на данный момент не комментировали возможность создания вакцины на базе молекулы 35B5.

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