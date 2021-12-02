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Минздрав утвердил новый порядок прохождения медосмотра для водителей

Виктория Шанина
Сегодня в 12:15

Министерство здравоохранения России утвердило новый порядок медицинского освидетельствования для водителей. Изменения вступят в силу 1 марта 2022 года, пишет РИА «Новости».

По словам главного внештатного специалиста психиатра-нарколога Минздрава Евгения Брюна, новый порядок предусматривает, что некоторые категории водителей должны будут проходить больше обследований.

Например, согласно тексту приказа, для восстановления прав после лишения или запрета водить машину водитель должен будет пройти исследование на наркотики и злоупотребление алкоголем.

Новые правила медосмотра для водителей, предполагающие дополнительные анализы на наркотики и злоупотребление алкоголем, должны были вступить в силу в ноябре 2019 года. Проводить исследование планировалось с помощью дорогостоящих тестов, однако Владимир Путин раскритиковал эту идею. Тогда Минздрав отложил введение новых правил до июля 2020 года.

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