Сьюзан Арнольд избрана председательницей совета директоров The Walt Disney Company. Она станет первой женщиной на этом посту за всю 98-летнюю историю компании, сообщает Би-би-си.

Арнольд была руководительницей международной инвестиционной компании Carlyle и 14 лет была членом совета директоров Disney. На новой должности она сменит Баба Айгера, который возглавлял совет 15 лет.

В своем заявлении Арнольд сказала, что с нетерпением ждет возможности и дальше служить интересам акционеров Disney и будет тесно сотрудничать с генеральным директором Бобом Чапеком, который, по ее словам, «опирается на вековое наследие компании».

Арнольд возглавит совет директоров Disney на фоне того, как крупные компании отходят от управленческих структур, в которых должности главного исполнительного директора и председателя исполняет одно и то же лицо. На это влияет давление экспертов по корпоративному управлению, инвесторов и в некоторых случаях регулирующих органов, отмечает Би-би-си.

Айгер, которого сменит Арнольд, 15 лет занимал обе руководящие должности. На посту генерального директора в прошлом марте его сменил Боб Чапек. К концу декабря Айгер окончательно покинет компанию.