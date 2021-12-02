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Роспотребнадзор опечатал клинику «Чайка» в Москве из‑за нарушения антиковидных мер

Виктория Шанина
Сегодня в 11:05

Роспотребнадзор опечатал частную клинику «Чайка», расположенную на улице Крылатская в Москве, из‑за нарушения мер профилактики COVID-19. Об этом сообщил портал «Московские новости», информацию подтвердил оперштаб по ситуации с заболеванием.

«В ходе обследования были выявлены грубые нарушения санитарных правил. В частности, были выявлены недостаток площади при вакцинации населения от коронавируса, нарушения дезинфекционного режима и использование дезсредств с истекшим сроком годности», — пояснил агентству «Москва» замначальника управления Роспотребнадзора по Москве в Западном административном округе Евгений Ибрагимов.

Также в учреждении обеззараживали иглы для вакцинации пациентов от коронавируса в колпачках, а воздух не обеззараживался ультрафиолетовыми излучателями. В клинике не было разметки социальной дистанции.

По словам Ибрагимова, в отношении «Чайки» составлен протокол о временном запрете деятельности. Клинике грозит закрытие на срок до 90 суток по решению суда.

В ноябре 2020 года Роспотребнадзор обнаружил, что сеть частных клиник «Чайка» скрывает сотни положительных тестов на коронавирус. Некоторые процедурные кабинеты медучреждения были закрыты из‑за нарушения антиковидных мер.

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