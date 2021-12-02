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Глава СК завел уголовное дело на Валерия Рашкина о незаконной охоте

Семён Гудошников
Сегодня в 9:59

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина. Об этом говорится на сайте СК.

Дело возбуждено по части 2 статьи 258 УК — незаконная охота, совершенная с использованием служебного положения или группой лиц по предварительному сговору. Максимальное наказание — пять лет лишения свободы.

По версии следствия, в ночь с 28 на 29 октября Рашкин вместе с компаньонами выследил и застрелил лося из принадлежащего ему карабина, не имея на это разрешения. После этого он скрыл оружие, а его соучастники разделали лося и поместили тушу в багажник и салон «Лады-Ларгус», говорится в сообщении СК. Затем автомобиль остановил сотрудник комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области.

Сперва депутат заявлял, что нашел тушу, но позже признался в убийстве животного. По его словам, он принял лося за кабана и не знал об отсутствии разрешения. Депутат утверждает, что «стал жертвой стечения обстоятельств», и этим воспользовались люди, устроившие провокацию против него.

Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подал в полицию заявление на Рашкина по подозрению в незаконной охоте (часть 1 статьи 258 УК). Максимальное наказание по статье — лишение свободы на срок до двух лет. 17 ноября Генпрокуратура попросила Госдуму лишить Рашкина депутатской неприкосновенности. 25 ноября Дума одобрила требование прокуратуры и позволила завести на Рашкина уголовное и административное дела.

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