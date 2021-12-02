Вышел новый трейлер четвертой «Матрицы»

Ролик вышел под названием «Déjà Vu» и содержит много отсылок к оригинальной трилогии — в нем кадры из нового фильма перемежаются со сценами из первых трех частей. Саундтреком, как и в первом трейлере , служит «White Rabbit» от Jefferson Airplane.

Четвертую «Матрицу» написала и поставила Лана Вачовски. Ее сестра Лилли на момент съемок была занята в другом проекте. За камеру встал двукратный лауреат «Оскара» Джон Толл.

Помимо Ривза, Мосс, Харриса и Абдул-Матина II в картине появятся Джада Пинкетт Смит (Ниобе), Дэниел Бернхардт (агент Джонсон) и Ламбер Вильсон (Меровинген). Известно, что Хьюго Уивинг (агент Смит) и Лоренс Фишберн (Морфеус) не вернутся к своим ролям. Среди новичков — Кристина Риччи и Джонатан Грофф.

Картина выйдет на большие экраны 22 декабря.