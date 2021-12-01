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Умер композитор-экспериментатор и звуковой художник Элвин Люсье

Рустам Абдуллин
Сегодня в 23:30

В возрасте 90 лет скончался известный американский авангардист и композитор-экспериментатор Элвин Люсье. Об этом в фейсбуке сообщила его жена Мэри Люсьер.

Мэри не уточнила причину смерти композитора. Ранее в интервью она рассказывала, что Элвин страдал от болезни Паркинсона. Его дочь Аманда заявила The New York Times, что смерть наступила из‑за осложнений после падения.

Элвин Люсье знаменит своими звуковыми экспериментами. «Я сижу в комнате» (1969 год) — одно из самых известных произведений электроакустической музыки и саунд-арта в исполнении Люсье. Он записал на пленку свой голос, проиграл аудио и записал звук на другую пленку — и проделывал это до тех пор, пока голос, который просто описывал то, чем Люсье занимался во время записи, перестал восприниматься.

В интервью для The New York Times, взятое в начале этого года, Люсье сказал, что его творческий дух все еще силен: «Должен признаться, что я воплощаю в жизнь безумные идеи, которые вынашивал в голове много лет, но у меня никогда не хватало смелости воплотить их в жизнь».

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