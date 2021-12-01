Умер композитор-экспериментатор и звуковой художник Элвин Люсье

Мэри не уточнила причину смерти композитора. Ранее в интервью она рассказывала , что Элвин страдал от болезни Паркинсона. Его дочь Аманда заявила The New York Times , что смерть наступила из‑за осложнений после падения.

В возрасте 90 лет скончался известный американский авангардист и композитор-экспериментатор Элвин Люсье. Об этом в фейсбуке сообщила его жена Мэри Люсьер.

Элвин Люсье знаменит своими звуковыми экспериментами. «Я сижу в комнате» (1969 год) — одно из самых известных произведений электроакустической музыки и саунд-арта в исполнении Люсье. Он записал на пленку свой голос, проиграл аудио и записал звук на другую пленку — и проделывал это до тех пор, пока голос, который просто описывал то, чем Люсье занимался во время записи, перестал восприниматься.

В интервью для The New York Times, взятое в начале этого года, Люсье сказал, что его творческий дух все еще силен: «Должен признаться, что я воплощаю в жизнь безумные идеи, которые вынашивал в голове много лет, но у меня никогда не хватало смелости воплотить их в жизнь».