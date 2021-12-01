Новые данные об «Омикроне», итоги года от Spotify и другие новости дня

В Нидерландах штамм коронавируса «Омикрон» обнаружили у людей, которые проходили тестирование на COVID-19 две недели назад. Это означает, что новая мутация появилась в Европе до того, как ее впервые зафиксировали в Африке.

Профессор Центра Гамалеи заявил, что пока нет информации о повышенной опасности «Омикрона» — по его данным, все заболевшие перенесли инфекцию легко. Однако он допустил, что с вирусом пока еще не контактировали пожилые люди.

Власти Греции ввели штраф в размере 100 евро для непривитых граждан старше 60 лет. Это первая страна, которая ввела обязательную вакцинацию для определенной возрастной группы.

Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина пройдет 23 декабря. В этот раз Кремль сам выберет журналистов, которые будут задавать вопросы президенту, а их количество сократят до 500 человек.

В декабре в России вступает в силу целый ряд законов — о блокировке сайтов пирамид, бесплатном доступе к социально значимым ресурсам и обязательной дактилоскопии для иностранцев. Собрали самые важные изменения.

«Известия» сообщили, что продажу вина в интернете намерены запустить весной 2022 года. Эксперимент проведут в Москве, Подмосковье, Петербурге, Ленинградской и Нижегородской областях — он коснется только вин российского производства.

В Орловской области ураган уничтожил 198-летний дуб, посаженный писателем Иваном Тургеневым. Глава региона предложил увековечить память дерева, к которому съезжались со всей России.

Тель-Авив впервые стал самым дорогим городом мира по версии аналитического подразделения журнала The Economist. Вторую строчку рейтинга занял Париж, третью — Сингапур.

Spotify подвел итоги уходящего года и назвал топ артистов, альбомов и жанров в России. Больше всего прослушиваний у Моргенштерна и Скриптонита, а лидером среди альбомов стал «Bandana» Кизару и Big Baby Tape.

Федук выпустил клип «Заново», в котором он переживает один и тот же день снова и снова. Этот трек стал заглавной композицией его EP, который вышел в сентябре.

А теперь о том, где вскоре можно будет увидеть любимых актеров. Николас Кейдж сыграет Дракулу в фильме «Рэнфилд», Давид Дастмалчян снимется в «Бостонском душителе» Ридли Скотта, Руперт Гринт получил роль в сериале-антологии «Кабинет редкостей» Гильермо дель Торо, а Пак Хэ Су из «Игры в кальмара» появится в корейской версии «Бумажного дома».

Netflix собирается снять не только корейский «Бумажный дом», но и готовится к спин-оффу сериала. Шоу будет посвящено Андресу де Фонойосу, также известному как Берлин.

В сети появился новый трейлер мини-сериала «И просто так» — продолжения «Секса в большом городе». Премьера шоу состоится на HBO Max 9 декабря.

С 2 декабря в эксклюзивный прокат «Синема Парка» и «Формулы Кино» выходит комедия «Нормальный только я» — дебютная режиссерская работа популярного актера Антона Богданова. В ней снялись Константин Хабенский, Максим Виторган, Ольга Лерман и Сергей Кутергин.