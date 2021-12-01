Обнимашки дельфина и сурикат в позе: лучшие фото дикой природы по версии Музея естествознания

Лондонский музей естествознания, который организует премию Wildlife Photographer of the Year, объявил шорт-лист в номинации «Выбор народа». Победителей в основных категориях жюри определило в середине октября, отобрав фотографии из более чем 50 тыс. заявок, отправленных из 95 стран.
Категория «Выбор народа» дополнительная — здесь 25 финалистов выбирает Музей естествознания, а лауреатов — обычные пользователи. Проголосовать за понравившийся снимок можно до 2 февраля, имя победителя и четырех авторов, занявших второе место, объявят 9 февраля.
«Награда „Выбор народа“ — это поразительные наблюдения за природой и нашими отношениями с ней, снимки вызывают любопытство и укрепляют нашу связь с природным миром. Это невероятный вызов, выбрать только один из них, так что мы с нетерпением ждем возможности узнать, какой станет фаворитом публики», — сказала член жюри премии Натали Купер.
Все фотографии финалистов можно увидеть на выставке в Музее естествознания в Лондоне, которая продлится до 6 июня 2022 года. А если такой возможности у вас нет, можете посмотреть снимки из шорт-листа здесь — мы публикуем все 25 кадров.
«Орел и медведь»
© Йерун Хукендейк, Нидерланды
«Танцы в снегу»
© Цян Го, Китай
«Прыжок»
© Карл Самитч, Австрия
«Игра в прятки»
© Мишель Ван Ноппен, Нидерланды
«Объятия обезьян»
© Чжан Цян, Китай
«Укрытие от дождя»
© Эшли МакКорд, США
«Все вместе»
© Ли Данг, США
«Барракуды»
© Юнг Сен Ву, Тайвань
«Задний двор дрозда»
© Яна Лессманн, Германия
«Надежда на сгоревшей плантации»
© Джо-Энн Макартур, Канада
«Ледяное озеро»
© Кристиано Вендрамин, Италия
«Дыхание песца»
© Марко Гайотти, Италия
«Держись рядом»
© Максим Алиага, Франция
«Совместная работа»
© Минхуэй Юань, Китай
«Идет ледяной медведь…»
© Энди Скиллен, Великобритания
«Строительство ящика для яиц»
© Хавьер Аснар Гонсалес де Руэда, Испания
«Узы любви»
© Питер Делани, Ирландия/Южная Африка
«Ягуар пепла»
© Эрнане Джуниор, Бразилия
«Автостоп»
© Вим ван ден Хеевер, Южная Африка
«Сурикаты принимают позу»
© Томас Песчак, Германия/Южная Африка
«Жизнь в черно-белом»
© Лукас Бустаманте, Эквадор
«Будущее в ее руках»
© Жоан де ла Мальла, Испания
«Объятие дельфина»
© Хайме Рохо, Испания
«Детеныш рыси облизывается»
© Антонио Либана Наварро, Испания
«Совместная жизнь»
© Дхритимана Мукерджи, Индия
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