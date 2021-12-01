Обнимашки дельфина и сурикат в позе: лучшие фото дикой природы по версии Музея естествознания

Лондонский музей естествознания, который организует премию Wildlife Photographer of the Year, объявил шорт-лист в номинации «Выбор народа». Победителей в основных категориях жюри определило в середине октября, отобрав фотографии из более чем 50 тыс. заявок, отправленных из 95 стран.

Категория «Выбор народа» дополнительная — здесь 25 финалистов выбирает Музей естествознания, а лауреатов — обычные пользователи. Проголосовать за понравившийся снимок можно до 2 февраля, имя победителя и четырех авторов, занявших второе место, объявят 9 февраля.

«Награда „Выбор народа“ — это поразительные наблюдения за природой и нашими отношениями с ней, снимки вызывают любопытство и укрепляют нашу связь с природным миром. Это невероятный вызов, выбрать только один из них, так что мы с нетерпением ждем возможности узнать, какой станет фаворитом публики», — сказала член жюри премии Натали Купер.

Все фотографии финалистов можно увидеть на выставке в Музее естествознания в Лондоне, которая продлится до 6 июня 2022 года. А если такой возможности у вас нет, можете посмотреть снимки из шорт-листа здесь — мы публикуем все 25 кадров.