Mash: суд заочно арестовал учителя московского лицея Виктора Елизарова, который приставал к ученицам

30 ноября « Московский комсомолец » сообщил , что следствие направило в суд ходатайство о заочном аресте Елизарова. По всем отделениям полиции в России разосланы ориентировки беглеца.

После того как одна из учениц, которую растлевал Елизаров, сообщила в полицию, он бросился в бега. Дело было передано в Следственный комитет. Ему предъявили обвинение по уголовной статье за развратные действия в отношении двух и более лиц.

О сексуализированном насилии рассказали 15 выпускниц Московской центральной художественной школы. По их словам, он наблюдал за «будущими любовницами» с младших классов, а по достижении возраста полового созревания домогался их.

Одна их жертв Елизарова поделилась, как в трудный период ее жизни (болезнь матери) он принялся утешать девушку, а после посадил на колени и «начал лезть в трусы». «Афиша Daily» публиковала истории нескольких девушек о том, что с ними происходило и как двигалось дело.