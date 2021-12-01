20 болельщикам ЦСКА запретили ходить на футбольные матчи два года. Это наказание за файер-шоу

Савеловский суд Москвы запретил 20 болельщикам ЦСКА, которых задержали за файер-шоу на трибунах стадиона, посещать официальные спортивные мероприятия в течение двух лет. Об этом передает РИА «Новости».

Помимо запрета ходить на футбол, их оштрафовали на сумму от 15 до 20 тыс. рублей. Рассмотрение еще одного протокола суд отложил на более поздний срок.

Материалы на болельщиков составлены по административной статье «Грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований», добавили агентству в пресс-службе суда.

28 ноября в конце матча 16-го тура российской Премьер-лиги фанаты ЦСКА устроили на трибунах пиротехническое шоу. В результате из московской «ВЭБ Арены» в автозаках увезли более 400 человек.

Объединение фанатов ЦСКА раскритиковало действия тех, кто зажег пиротехнику, и обещал помочь невиновным.