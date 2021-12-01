Twitter запретил публиковать изображения других людей без их согласия. Теперь все такие фото удалят?

30 ноября Twitter в своем блоге объявил о «расширении политики конфиденциальности в отношении медиа». Вводимые правила распространяются не только на СМИ, но и на рядовых пользователей.

К числу видов частной информации, которые уже нельзя публиковать на платформе (таких как домашние адреса и телефоны), добавился новый — фотографии и видео других людей, если они не давали на это согласие. Такой контент будут удалять, даже если он не является оскорбительным и не опубликован с целью преследования.

Теперь будут удалять все фото и видео с другими людьми?

Не совсем. Для того, чтобы материал удалили, в соцсеть должен обратиться человек, который запечатлен на этом фото или видео, или его уполномоченный представитель. После этого контент удалят, но пользователь, разместивший его, получит право оспорить решение.

Кроме того, политика не распространяется на твиты, где есть фото или видео с общественными деятелями или «отдельными лицами» и сопроводительный текст которых «используется в общественных интересах или повышает ценность общественного обсуждения».

Меры также не коснутся репортажей, фотографий и видео с массовых мероприятий — спортивных событий или акций протеста.

Не будут трогать и контент, который использует изображения других людей, попавших в кризисную ситуацию или переживших насилие, и призванный помочь им или привлечь внимание к проблеме. А еще материалы, представляющие общественный интерес, если их ценность «может перевесить риски для безопасности человека».

В соцсети отмечают, что всегда «будут пытаться оценить контекст, в котором распространяется контент», и иногда оставлять его на платформе.

Зачем Twitter вводит эти правила?

В компании указывают на растущие опасения по поводу использования фото и видео для преследования, запугивания и деанонимизации людей. По мнению Twitter, использование изображений других лиц может нарушить их конфиденциальность и нанести эмоциональный или физический ущерб. При этом в большей степени это может коснуться женщин, активистов, диссидентов и представителей меньшинств, считают там.

К тому же Twitter уже применял подобные правила в странах с более строгим законодательством о конфиденциальности — Австралии, Новой Зеландии и странах ЕС, рассказал The Wall Street Journal человек, знакомый с политикой соцсети. В частности, удалялись фото и видео с жертвами нападений, которые использовались для их запугивания, или изображения женщин, не носящих паранджу, в Кабуле.

Специалисты, изучающие модерацию контента, считают, что меры, направленные против доксинга (публикации и поиска персональной информации о человеке без его согласия), давно назрели. Адъюнкт-профессор Калифорнийского университета и соучредительница Центра критических интернет-исследований Сара Робертс говорит, что изменения касаются «дыры размером с грузовик в политике Twitter». По ее словам, эта дыра позволяла одним людям преследовать других, без возможности остановить доксинг.

А как вообще эти правила собираются применять?

Эксперты, опрошенные WSJ, сходятся во мнении, что новые меры (по крайней мере, в том виде, в котором они сейчас описаны) невыполнимы в реальности. Motherboard конкретизирует, что именно беспокоит специалистов: политика кажется слишком расплывчатой и дает Twitter право (или возлагает ответственность) судить, что именно отвечает общественным интересам, кто является политической фигурой и что заслуживает освещения в СМИ.

Директор некоммерческой группы адвокатов в области цифровых прав Fight for the Future Эван Грин считает, что это создаст слишком сложную работу для модераторов по оценке контекста в каждом случае и, вероятно, приведет к чрезмерной модерации и удалению легитимного контента.

«Если активисты протестуют, скажем, напротив дома директора Twitter и публикуют в твиттере видео протеста, попадает ли это под ограничения? Если трансперсона снимает, как кто‑то словесно оскорбляет ее, попадает ли это? Без большей прозрачности и защитных механизмов кажется, что этой политикой будут злоупотреблять люди, наделенные властью, чтобы цензурировать легитимную онлайн-критику», — отмечает эксперт.

На проблему модерации указала и юрист Кэти Геллис, специализирующаяся на гражданских свободах в области технологий. Поскольку решения, кто является публичной персоной и что представляет общественную ценность, будут приниматься людьми, они будут в высшей степени субъективны, поясняет Геллис. По ее словам, Twitter имеет право решать, какой контент размещен на его платформе, но это не значит, что эти решения будут верными.

Какие еще могут быть спорные случаи?

Профессор журналистики в Городском университете Нью-Йорка Джефф Джарвис считает, что «мы должны защищать представление о том, что является публичным». По его мнению, не должно быть «презумпции неприкосновенности частной жизни на публике». К примеру, фотографам разрешено снимать людей, если они находятся в общественных местах — на улицах, в парках или на акциях протеста.

Джарвис замечает, что на момент записи убийства Джорджа Флойда ни Флойд, ни его убийца Дерек Шовин не были публичными фигурами. У него вызывает беспокойство, как новая политика будет применяться в таких случаях.

The Verge приводит еще один подобный пример. В тот же день, что и убийство Флойда, в США произошел другой скандал, связанный с расизмом. Темнокожий посетитель Центрального парка попросил белую женщину взять ее собаку на поводок, как это предусмотрено правилами, опасаясь за редкие виды птиц, которым может навредить животное. Женщина отказалась и начала кричать, что позвонит в полицию и скажет, что ей угрожает афроамериканец. Затем она так и сделала. Случай стал широко обсуждаться только после того, как видео, загруженное в твиттер, стало вирусным.