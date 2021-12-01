YouTube назвал самые популярные в России музыкальные клипы года. Моргенштерн занял сразу три строчки

Видеосервис YouTube представил рейтинг самых популярных в России музыкальных клипов за 2021 год. Об этом сообщает РИА «Новости».
На первом месте расположилось видео Султана Лагучева на песню «Горький вкус». Вторую строчку занял Моргенштерн с роликом на трек «Дуло». В первую десятку вошли еще две его работы — клипы на «Show» (седьмое место) и «Aristocrat» (девятое место).
Тройку замыкает Михаил Галустян, работающий под псевдонимом Супер Жорик. В рейтинг попал его анимационный клип на песню «Чао! Чао!». На четвертом месте — видео Loboda «Родной», на пятом — Ислам Итляшев и Султан Лагучев с роликом на песню «Хулиган».
Итоговый список выглядит следующим образом
- Султан Лагучев «Горький вкус»
- Моргенштерн «Дуло» (prod. Slava Marlow)
- Супер Жорик «Чао! Чао!»
- Loboda «Родной»
- Ислам Итляшев, Султан Лагучев «Хулиган»
- Slava Marlow «Ты горишь как огонь»
- Моргенштерн «Show»
- Хабиб «Грустинка»
- Моргенштерн «Aristocrat»
- Клава Кока «Пьяную домой»
В 2020-м две первые строчки заняли Little Big с клипами на «Uno» и «Hypnodancer», тройку лидеров закрыли Клава Кока и Niletto с видео «Краш».