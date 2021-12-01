YouTube назвал самые популярные в России музыкальные клипы года. Моргенштерн занял сразу три строчки

Видеосервис YouTube представил рейтинг самых популярных в России музыкальных клипов за 2021 год. Об этом сообщает РИА «Новости».

На первом месте расположилось видео Султана Лагучева на песню «Горький вкус». Вторую строчку занял Моргенштерн с роликом на трек «Дуло». В первую десятку вошли еще две его работы — клипы на «Show» (седьмое место) и «Aristocrat» (девятое место).

Тройку замыкает Михаил Галустян, работающий под псевдонимом Супер Жорик. В рейтинг попал его анимационный клип на песню «Чао! Чао!». На четвертом месте — видео Loboda «Родной», на пятом — Ислам Итляшев и Султан Лагучев с роликом на песню «Хулиган».

Итоговый список выглядит следующим образом

Султан Лагучев «Горький вкус» Моргенштерн «Дуло» (prod. Slava Marlow) Супер Жорик «Чао! Чао!» Loboda «Родной» Ислам Итляшев, Султан Лагучев «Хулиган» Slava Marlow «Ты горишь как огонь» Моргенштерн «Show» Хабиб «Грустинка» Моргенштерн «Aristocrat» Клава Кока «Пьяную домой»

В 2020-м две первые строчки заняли Little Big с клипами на «Uno» и «Hypnodancer», тройку лидеров закрыли Клава Кока и Niletto с видео «Краш».