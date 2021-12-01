Опрос: в 50% российских семей сменой постельного белья занимаются только женщины

В 50% российских семей сменой постельного белья занимаются исключительно партнерши. 24% женщин заявили, что это только их обязанность. Об этом говорится в совместном исследовании благотворительного фонда «Нужна помощь» и бренда «Морфеус».

39% женщин, которые единолично заправляют белье, считают это своей прямой обязанностью, остальные 61% обязанностью не считают, но заправляют постель «по доброй воле».

Лишь в 10% семей этим занимаются только мужчины. В 36% опрошенных пар постельное белье меняют поочередно, а 4% делегируют это дело помощникам по дому.

Из результатов исследования следует, что вопрос смены постельного белья зависит и от возраста возлюбленных: чем моложе пара, тем более равноправно распределяется обязанность, а с возрастом она плавно переходит к женщинам.

Авторы исследования рассчитали условный показатель «Индекс пододеяльника», демонстрирующий гендерную ролевую модель в зависимости от возраста. К примеру, в промежутке 18-25 лет он равен 1,11, в 26-35 и 36-45 лет — 1,22 и 1,24. У людей старше 45 лет этот показатель самый высокий — 1,34.