перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Что Россия слушала на Spotify в 2021-м? Платформа подводит итоги года 17:11
Опрос: в 50% российских семей сменой постельного белья занимаются только женщины 16:36
Пак Хэ Су из «Игры в кальмара» сыграет в корейской версии «Бумажного дома» 16:31
Тель-Авив признан самым дорогим городом мира по версии журнала The Economist 16:20
Manufacturing Intellect/YOUtUBE
Писательница Элис Сиболд извинилась перед отсидевшим за ее изнасилование мужчиной 16:03
Большая пресс-конференция Путина пройдет 23 декабря. Журналистов выберет Кремль 15:36
В Москве открылась выставка «Я люблю Зверева» 14:49
Федук переживает один и тот же день в клипе «Заново» 14:45
В кинотеатре «Художественный» покажут программу «Каннских львов». Москвичи увидят ее первыми в мире 14:34
Фотобанк Moscow-Live/Flickr
Бесплатный доступ к сайтам госуслуг и чипы для мигрантов: какие законы вступают в силу в декабре 14:30
Руперт Гринт снимется в сериале-антологии «Кабинет редкостей» Гильермо дель Торо для Netflix 14:23
«Известия»: продажу вина в интернете намерены запустить весной 2022-го 14:00
В России выявили 32 837 новых случаев коронавируса 11:43
В Орловской области ураган уничтожил Тургеневский дуб, посаженный писателем 198 лет назад 11:26
Первые случаи «Омикрон»-штамма подтверждены в Бразилии 11:25
TravisScott/Instagram
Половина семей жертв трагедии на фестивале Astroworld отказались от компенсации похорон 11:22
В Греции будут штрафовать граждан старше 60 лет за отказ от вакцинации 10:42
Netflix снимет спин-офф «Бумажного дома». Он будет посвящен Берлину 9:56
Вирусолог Центра Гамалеи заявил, что пока нет данных о повышенной опасности «Омикрона» 9:31
Давид Дастмалчян снимется в фильме «Бостонский душитель» от Ридли Скотта 9:21
Отключить рекламу

Опрос: в 50% российских семей сменой постельного белья занимаются только женщины

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:36

В 50% российских семей сменой постельного белья занимаются исключительно партнерши. 24% женщин заявили, что это только их обязанность. Об этом говорится в совместном исследовании благотворительного фонда «Нужна помощь» и бренда «Морфеус».

39% женщин, которые единолично заправляют белье, считают это своей прямой обязанностью, остальные 61% обязанностью не считают, но заправляют постель «по доброй воле».

Лишь в 10% семей этим занимаются только мужчины. В 36% опрошенных пар постельное белье меняют поочередно, а 4% делегируют это дело помощникам по дому.

Из результатов исследования следует, что вопрос смены постельного белья зависит и от возраста возлюбленных: чем моложе пара, тем более равноправно распределяется обязанность, а с возрастом она плавно переходит к женщинам.

Авторы исследования рассчитали условный показатель «Индекс пододеяльника», демонстрирующий гендерную ролевую модель в зависимости от возраста. К примеру, в промежутке 18-25 лет он равен 1,11, в 26-35 и 36-45 лет — 1,22 и 1,24. У людей старше 45 лет этот показатель самый высокий — 1,34.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
мультфильм
Энканто
Девочка без магических способностей живет в семье волшебников
поп
XXVI Церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон»
детектив
Обитель зла: Раккун-Сити
Главная экранизация видеоигр воскресает с новыми актерами
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
мелодрама
Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан»
Уэс Андерсон — про американских журналистов во Франции
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить