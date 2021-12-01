Тель-Авив признан самым дорогим городом мира по версии журнала The Economist

Тель-Авив стал первым в рейтинге самых дорогих городов мира, который составляет Economist Intelligence Unit, аналитическое подразделение британского журнала The Economist.

«Тель-Авив возглавил рейтинг впервые за всю историю, поднявшись с пятого места, которое он занял в прошлом году. Этому способствовало укрепление шекеля по отношению к доллару, а также рост продуктов питания и услуг перевозок», — сообщают исследователи.

Вторую строчку рейтинга занял Париж, на третьем месте расположился Сингапур. Также в десятку самых дорогих городов вошли Цюрих, Гонконг, Нью-Йорк, Женева, Копенгаген, Лос-Анджелес и Осака. При этом аналитики говорят, что в основной массе американские и китайские города остаются на умеренном уровне с точки зрения стоимости проживания.

Среди причин роста стоимости жизни в городах мира, помимо инфляции, аналитики называют пандемию коронавируса, рост цен на топливо и кризис, охвативший мировую логистическую индустрию.

Самыми дешевыми признаны города Ближнего Востока и Африки, а также те, что расположены в бедных частях Азии. Сирийский Дамаск сохранил за собой последнее место в списке, оставшись таким образом самым дешевым городом на планете. Исследователи уточняют, что он занял нижнюю строчку в семи категориях оценки из десяти, а в остальных трех оказался близок к ней.

В 2020 году самым дорогим городом мира стал Цюрих. Также в пятерку вошли Париж, Гонконг, Сингапур и Тель-Авив.