Большая пресс-конференция Путина пройдет 23 декабря. Журналистов выберет Кремль

Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина состоится 23 декабря в Манеже. Она пройдет очно, но из‑за пандемии коронавируса введут несколько ограничений. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, слова которого передал ТАСС.

Cвободной аккредитации на пресс-конференцию не будет — Кремль сам будет «выходить на журналистов», которые зададут вопросы Путину. Их количество также ограничили до 500 человек, хотя раньше, утверждает Песков, их было больше тысячи.

«У нас будут федеральные СМИ, которые работают по президентской повестке. У нас будут зарубежные СМИ, и через полпредства в федеральных округах мы будем приглашать региональные СМИ», — заявил Песков.

Центр международной торговли в Москве, где раньше проводились пресс-конференции, сменили на Манеж по требованию Роспотребнадзора, чтобы увеличить пространство. Эти и другие меры приняли в целях безопасности из‑за COVID-19.

Всем аккредитованным журналистам, операторам и фотографам необходимо будет сдать три ПЦР-теста.

Эта пресс-конференция станет для Путина 17-й по счету. Последняя прошла 17 декабря прошлого года.