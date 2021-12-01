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Писательница Элис Сиболд извинилась перед отсидевшим за ее изнасилование мужчиной

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:03

Американская писательница Элис Сиболд извинилась перед несправедливо осужденным Энтони Бродуотером, которого 22 ноября оправдали по делу о ее изнасиловании. Мужчина отсидел в тюрьме 16 лет, сообщает Би-би-си.

«Больше всего я сожалею о том, что жизнь, которую вы могли прожить, была несправедливо отнята у вас, и я знаю, что никакие извинения не смогут изменить то, что с вами произошло, и никогда не изменят», — сказано в заявлении Сиболд.

Бродуотер передал через адвокатов свой ответ писательнице. В нем говорится, что он «испытал облегчение от того, что она извинилась».

Сиболд изнасиловали в 1981 году в Сиракузском парке в штате Нью-Йорк. Через месяц после инцидента она увидела на улице темнокожего мужчину, которого считала напавшим на нее, и обратилась в полицию. Офицеры задержали Бродуотера, который в то время находился в районе парка.

После его ареста писательница не сразу опознала в нем своего насильника, выбрав изначально другого мужчину. Однако Бродуотера все равно осудили на основании ее рассказа и анализа волос.

После освобождения из тюрьмы в 1998 году мужчина остался в реестре сексуальных преступников, что сильно сказалось на качестве его жизни. Даже женившись на женщине, которая верила в его невиновность, Бродуотер не захотел заводить детей, чтобы они не страдали от стигмы отца.

В 1999 году писательница выпустила мемуары «Счастливая», в которых рассказала об инциденте. Насильнику в книге она присвоила псевдоним Грегори Мэдисон. Книга ознаменовала старт писательской карьеры Сиболд. Так, в 2002 году вышел бестселлер «Милые кости», по которому в 2009 году Питер Джексон снял одноименный фильм с Сиршей Ронан и Стэнли Туччи.

Изначально сомнения в справедливости приговора возникли у продюсера Тима Муччианте, который работал над экранизацией «Счастливой». Он заметил несоответствия между сценарием фильма и книгой, написанной Сиболд. «Я начал копаться и пытаться выяснить, что же произошло на самом деле», — сказал он AP. В результате Муччианте вышел из кинопроекта и нанял частного детектива, а тот, в свою очередь, связался с адвокатом, который взялся за дело.

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