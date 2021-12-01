В Москве открылась выставка «Я люблю Зверева»

В московском музее AZ открылась выставка, посвященная 90-летию художника-авангардиста Анатолия Зверева, под названием «Я люблю Зверева». Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы.

Посетители смогут увидеть около 140 живописных и графических работ художника, большинство из которых никогда не выставлялись ранее. На выставке также покажут два анимационных фильма по рисункам Зверева — «Шинель» и «Записки сумасшедшего».

Кураторами выступили Полина Лобачевская и Наталья Волкова, которые отобрали картины художника из шести частных коллекций: Наталии Опалевой, Сергея Александрова, Марка Курцера, Андрея Тимохина, Давида Гольдферта, Игоря Маркина.