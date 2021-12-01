Бесплатный доступ к сайтам госуслуг и чипы для мигрантов: какие законы вступают в силу в декабре

В декабре в России вступает в силу целый ряд законов и правил — о блокировке сайтов «пирамид», бесплатном доступе к социально значимым ресурсам и обязательной дактилоскопии для иностранцев. Кратко о самых важных изменениях.

QR-коды в регионах

С 1 декабря система QR-кодов заработает в Башкирии, Калмыкии, Орловской, Челябинской, Омской областях, Хабаровском крае и Сочи.

Блокировка мошеннических сайтов в досудебном порядке

С 1 декабря в России можно будет в досудебном порядке блокировать мошеннические сайты, которые имитируют ресурсы банков и финансовых организаций. Это сайты, которые вводят в заблуждение из‑за сходства доменных имен, оформления или содержания с настоящими кредитными организациями, а также порталы, связанные с финансовыми пирамидами.

Мошеннические сайты будут блокироваться по инициативе Центробанка или его заместителя. Решение о блокировке в течение нескольких дней сможет принять генпрокурор или его зам. Раньше этот процесс мог занимать несколько месяцев.

Доступ к социально значимым сайтам при нулевом балансе

С 1 декабря в России заработал бесплатный доступ к сайтам госуслуг, госорганов и органов местного самоуправления, внебюджетных фондов РФ. Остальные социально значимые сайты определит специальная правительственная комиссия.

Блокировка звонков и SMS с подменных номеров

С 1 декабря российские операторы обязаны прекратить оказывать услуги связи и пропускать трафик абонентов нероссийских операторов, которые находятся за рубежом, но звонят или шлют сообщения под российским номером. В услугах могут отказать и в случае, если у соединяющего оператора нет абонентского номера или идентификационного кода звонящего.

Карты с чипами для иностранцев

С 29 декабря все иностранцы, въезжающие в Россию на более чем на 90 дней, будут обязаны пройти дактилоскопическую регистрацию, фотографирование и медосвидетельствование. Последнее включает в себя тест на ВИЧ, инфекционные заболевания, опасные для окружающих, и наркотическую зависимость. После прохождения всего этого мигрантам будут выдавать пластиковые карты с фотографией, информацией о владельце и чипом.

«Галочки» в кредитном договоре

С 30 декабря кредиторам запрещено будет проставлять «галочки» в договоре самостоятельно, без подписи заемщика. Это должно защитить людей, которые обращаются в финансовые организации, от навязывания дополнительных услуг.