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Федук переживает один и тот же день в клипе «Заново»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:45

Федук выпустил клип на песню «Заново» — заглавную композицию одноименного мини-альбома. В видео рэпер проживает один и тот же день снова и снова.

Главный герой клипа встает с кровати, выходит из дома, попадает в бар, встречает девушку, садится в машину — и все повторяется с самого начала. Его одолевают тревога и страх от сложившейся сюрреалистической ситуации.

Режиссером видео выступил Евгений Бакиров — автор клипов Хаски («Невидимка» и «Никогда‑нибудь») и обладатель премии Jager Music Awards.

В сентябре, когда вышел EP «Заново», Федук рассказал «Афише Daily» про каждый трек с пластинки. Вот его слова об этой песне.

«Для меня „Заново“ — это не все сначала, не с чистого листа, а еще раз. Попробуй еще раз, оглянись по сторонам, подумай, взвесь все и прими решение. Ошибся — попытайся еще раз. Вот что для меня этот трек».
Федук

Месяц назад Федор Инсаров (настоящее имя Федука) стал героем выпуска «Узнать за 10 секунд.Doc». Артист поделился с нами плейлистом любимых песен и рассказал о Децле, «Короле и Шуте» и Егоре Летове.

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