Федук переживает один и тот же день в клипе «Заново»

Федук выпустил клип на песню «Заново» — заглавную композицию одноименного мини-альбома. В видео рэпер проживает один и тот же день снова и снова.

Главный герой клипа встает с кровати, выходит из дома, попадает в бар, встречает девушку, садится в машину — и все повторяется с самого начала. Его одолевают тревога и страх от сложившейся сюрреалистической ситуации.