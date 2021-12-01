Федук переживает один и тот же день в клипе «Заново»

Федук выпустил клип на песню «Заново» — заглавную композицию одноименного мини-альбома. В видео рэпер проживает один и тот же день снова и снова.
Главный герой клипа встает с кровати, выходит из дома, попадает в бар, встречает девушку, садится в машину — и все повторяется с самого начала. Его одолевают тревога и страх от сложившейся сюрреалистической ситуации.
Режиссером видео выступил Евгений Бакиров — автор клипов Хаски («Невидимка» и «Никогда‑нибудь») и обладатель премии Jager Music Awards.
В сентябре, когда вышел EP «Заново», Федук рассказал «Афише Daily» про каждый трек с пластинки. Вот его слова об этой песне.
Месяц назад Федор Инсаров (настоящее имя Федука) стал героем выпуска «Узнать за 10 секунд.Doc». Артист поделился с нами плейлистом любимых песен и рассказал о Децле, «Короле и Шуте» и Егоре Летове.