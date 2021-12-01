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«Известия»: продажу вина в интернете намерены запустить весной 2022-го

Денис Ламехов
Сегодня в 14:00

Старт эксперимента по онлайн-продаже российского вина запланирован на 31 марта 2022 года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник в Министерстве финансов.

Пилотный проект рассчитывают запустить в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Нижегородской областях. Ассортимент будет представлен на специализированном сайте «Почты России», затем компания доставит товар покупателю. Сроком окончания эксперимента издание называет 2024 год.

Собеседник «Известий» в Минфине уточнил, что законопроект, разрешающий продажи алкоголя в онлайне, создан для дополнительной поддержки российского виноделия, а также изменения баланса на рынке в пользу отечественной продукции. Сейчас документ проходит межведомственное согласование, сообщает издание.

Возраст покупателей намерены контролировать с помощью документов, удостоверяющих личность, отметили в ведомстве. Собеседник добавил: Министерство цифрового развития предложило подтверждать возраст через Единую систему идентификации и аутентификации, причем делать это при получении товара. «Известия» направили запрос в Минцифры — там сообщили, что за проект отвечает Минфин.

«Этот эксперимент — шаг к либерализации торговли вином с использованием интернета. Уже весной 2022 года первые покупатели смогут получить лучшие вина из рейтинга „Винный гид России“ с доставкой на дом», — отметил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

Минсельхоз поддержал инициативу. В Союзе виноградарей и виноделов и Ассоциации компаний интернет-торговли в целом также высказались в ее поддержку — но упомянули необходимость проверки документов, удостоверяющих личность покупателей.

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