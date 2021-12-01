Руперт Гринт снимется в сериале-антологии «Кабинет редкостей» Гильермо дель Торо для Netflix

Руперт Гринт получил главную роль в антологическом хорроре «Cabinet of Curiosities» («Кабинет редкостей») Гильермо дель Торо для Netflix. Об этом сообщает Deadline.

Сериал описывается как сборник отдельных пугающих рассказов Гильермо дель Торо, которые бросят вызов традиционному жанру хоррора.

Над проектом поработают Панос Косматос («Мэнди»), Дженнифер Кент («Бабадук») и Винченцо Натали («Ганнибал»), которые напишут и срежиссируют отдельные эпизоды шоу. Продюсированием займется Гильермо дель Торо.

Помимо Гринта в сериале снимаются Эсси Дэвис («Молочные зубы»), Люк Робертс («Ладья»), Бен Барнс (сериал «Тень и кость»), Ханна Гэлуэй («Миссис Америка»), Эндрю Линкольн (сериал «Ходячие мертвецы»), Криспин Гловер («Назад в будущее») и многие другие.

Руперт Гринт получил известность благодаря роли Рона Уизли в серии фильмов о Гарри Поттере. Последней работой актера стал сериал М.Найта Шьямалана «Дом с прислугой». Гильермо дель Торо отмечал в соцсетях, что влюбился в Гринта, после того как увидел его в этом сериале.