Что Россия слушала на Spotify в 2021-м? Платформа подводит итоги года

Музыкальный сервис Spotify подвел итоги 2021 года в России — он стал для стриминговой платформы первым полноценным годом работы на отечественном рынке. Данные были предоставлены «Афише Daily» пресс-службой компании.

Первые пять мест в списке самых популярных исполнителей на территории России в уходящем году занимают хип-хоп музыканты. Лидирует Моргенштерн, за ним следует Скриптонит, первую тройку замыкает Кизару. На четвертом месте расположился дуэт Miyagi & Andy Panda, пятое — за Big Baby Tape. Платформа отдельно отмечает, что популярность именно русскоязычных исполнителей — закрепившийся среди отечественных слушателей тренд.

В списке самых прослушиваемых альбомов года также преобладают релизы российских рэп-исполнителей, сообщает сервис. На первом месте «Bandana» Кизару и Big Baby Tape, за ней следует «Million Dollar: Business» Моргенштерна. На третьем месте расположилась пластинка «Ghetto Garden» молодого русскоязычного рэпера Mayot. Единственный рок-альбом в первой пятерке — «Teatro d’Ira — Vol.1» группы Måneskin, победившей на «Евровидении». Пятая строчка осталась за «Yamakasi» Miyagi & And Panda.

Первое место в списке популярных жанров также занимает русскоязычная хип-хоп музыка — Spotify сообщает, что она удерживает эту позицию уже второй год подряд. Зарубежный рэп поднялся с пятой на вторую строчку. Далее следуют иностранная и русскоязычная поп-музыка. За ней — альтернативная поп-музыка.

Итоги года Spotify в мире выглядят следующим образом:

Топ-5 исполнителей:

1. Bad Bunny;

2. Тейлор Свифт;

3. BTS;

4. Дрейк;

5. Джастин Бибер;

Топ-5 альбомов:

1. Оливия Родриго «SOUR»;

2. Дуа Липа «Future Nostalgia»;

3. Джастин Бибер «Justice»;

4. Эд Ширан «=»;

5. Doja Cat «Planet Her».

Spotify запустился в 2008 году, а в июле 2021 года пришел в Россию. Сервис насчитывает более 381 миллиона пользователей, включая 172 миллиона подписчиков Spotify Premium в 178 странах мира.