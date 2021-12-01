В России выявили 32 837 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 32 837 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 198 больше, чем днем ранее.

Суточный прирост в Москве уменьшился с 2788 до 2757. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Самарская область, Краснодарский край, Воронежская и Нижегородская области, а также Красноярский край.