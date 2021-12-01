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В России выявили 32 837 новых случаев коронавируса

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:43

В России за последние сутки выявили 32 837 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 198 больше, чем днем ранее.

Суточный прирост в Москве уменьшился с 2788 до 2757. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Самарская область, Краснодарский край, Воронежская и Нижегородская области, а также Красноярский край.

Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 9 669 718. За сутки умерли 1226 человек, за все время — 276 419. Выздоровели 35 679 пациентов, за весь период — 8 364 932.

В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 261,4 млн. Россия находится на пятом месте по этому показателю. На первом — США (47,9 млн), на втором — Индия (34,5 млн), на третьем — Бразилия (22 млн), на четвертом — Великобритания (10,1 млн).

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