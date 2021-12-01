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Первые случаи «Омикрон»-штамма подтверждены в Бразилии

Денис Ламехов
Сегодня в 11:25

Минздрав Сан-Паулу сообщил о выявлении двух случаев заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон» в Бразилии, передает «Интерфакс».

Отмечается, что новая разновидность инфекции подтвердилась у 41-летнего мужчины и 37-летней женщины, прибывших в Бразилию из Южноафриканской республики 23 ноября. Бразильские власти ввели ограничения на полеты из шести государств региона.

Бразилия стала 20-й страной в мире, сообщившей об обнаружении нового штамма, рассказывает агентство. Вариант был выявлен в Ботсване, затем ЮАР, Израиле, нескольких государствах ЕС, Австралии и Японии. Данных о заражениях на российской территории на данный момент нет.

В России за последние сутки выявили 32 837 случаев коронавируса — это на 198 больше, чем днем ранее. За 24 часа умерли 1226 человек. Выздоровели 35 679 пациентов.

В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 261,4 млн. Россия находится на пятом месте по этому показателю. На первом — США (47,9 млн), на втором — Индия (34,5 млн), на третьем — Бразилия (22 млн), на четвертом — Великобритания (10,1 млн).

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