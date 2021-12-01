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Вирусолог Центра Гамалеи заявил, что пока нет данных о повышенной опасности «Омикрона»

Денис Ламехов
Сегодня в 9:31

Профессор Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что на данный момент нет оснований считать «Омикрон»-штамм способным вызывать тяжелые заболевание и опасным с точки зрения летальности. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Все люди, у которых выделили этот вирус, перенесли коронавирусную инфекцию очень легко», — сообщил Альтштейн. Однако он уточнил, что вирус был выявлен всего три недели назад — ученым понадобится время, чтобы понаблюдать за его действием. «Он будет распространяться», — добавил исследователь.

Альтштейн допустил, что наиболее уязвимая группа, люди старшего возраста, пока не контактировала с «Омикрон»-штаммом, поэтому данных о его опасности еще не поступало.

«Истерика, которая возникла по поводу того, что у него [„Омикрона“] очень много мутаций <…> это неоправданная вещь», — передает слова ученого «Интерфакс». Альтштейн заявил, что мутации не усиливают вирус.

Первое заражение «Омикроном», изначально именовавшимся B.1.1.529, было выявлено в Ботсване, затем еще несколько — в ЮАР, Израиле, государствах ЕС. На данный момент заражения новым вариантом зафиксированы в 15 странах. Из‑за большого числа мутаций ВОЗ включила «Омикрон» в список штаммов, вызывающих беспокойство.

28 ноября «Афиша Daily» рассказала о главном из доклада Всемирной организации здравоохранения, посвященного новой разновидности коронавируса.

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