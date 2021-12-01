Вышел новый трейлер продолжения «Секса в большом городе»

HBO Max опубликовал новый трейлер продолжения «Секса в большом городе» — мини-сериала «И просто так». Премьера шоу состоится на стрим-сервисе 9 декабря.

В ролике Кэрри Брэдшоу рассуждает о любви, дружбе и как на протяжении всей жизни оставаться собой. Зрителям также показали новых подруг Кэрри, Шарлотты и Миранды.

«Если у вас есть хорошие друзья в вашем окружении, то все возможно», — говорит Брэдшоу.