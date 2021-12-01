Вышел новый трейлер продолжения «Секса в большом городе»

HBO Max опубликовал новый трейлер продолжения «Секса в большом городе» — мини-сериала «И просто так». Премьера шоу состоится на стрим-сервисе 9 декабря.
В ролике Кэрри Брэдшоу рассуждает о любви, дружбе и как на протяжении всей жизни оставаться собой. Зрителям также показали новых подруг Кэрри, Шарлотты и Миранды.
«Если у вас есть хорошие друзья в вашем окружении, то все возможно», — говорит Брэдшоу.
Сериал расскажет о событиях, которые произошли спустя 20 лет после «Секса в большом городе». Всего на стрим-сервисе выйдет десять серий по тридцать минут.
К своим ролям вернутся Сара Джессика Паркер (Кэрри Брэдшоу), Кристин Дэвис (Шарлотта Йорк) и Синтия Никсон (Миранда Хоббс). Исполнительным продюсером выступит Майкл Патрик Кинг.
Ким Кэтролл, игравшая Саманту Джонс, в проекте больше не появится. Паркер отметила, что в продолжении сериала ей не будут искать замену. Как писал Daily Mail, в новых сериях Саманту заменят два новых персонажа — афроамериканка и азиатка.
Ранее Сара Джессика Паркер рассказала подробности продолжения «Секса в большом городе». По ее словам, частью истории станет пандемия COVID-19, а сценаристы наполнят сериал новым «жизненным опытом, политическим и социальным мировоззрением».