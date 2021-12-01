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Вышел новый трейлер продолжения «Секса в большом городе»

Дарья Мельникова
Сегодня в 8:44

HBO Max опубликовал новый трейлер продолжения «Секса в большом городе» — мини-сериала «И просто так». Премьера шоу состоится на стрим-сервисе 9 декабря.

В ролике Кэрри Брэдшоу рассуждает о любви, дружбе и как на протяжении всей жизни оставаться собой. Зрителям также показали новых подруг Кэрри, Шарлотты и Миранды.

«Если у вас есть хорошие друзья в вашем окружении, то все возможно», — говорит Брэдшоу.

Сериал расскажет о событиях, которые произошли спустя 20 лет после «Секса в большом городе». Всего на стрим-сервисе выйдет десять серий по тридцать минут.

К своим ролям вернутся Сара Джессика Паркер (Кэрри Брэдшоу), Кристин Дэвис (Шарлотта Йорк) и Синтия Никсон (Миранда Хоббс). Исполнительным продюсером выступит Майкл Патрик Кинг.

Ким Кэтролл, игравшая Саманту Джонс, в проекте больше не появится. Паркер отметила, что в продолжении сериала ей не будут искать замену. Как писал Daily Mail, в новых сериях Саманту заменят два новых персонажа — афроамериканка и азиатка.

Ранее Сара Джессика Паркер рассказала подробности продолжения «Секса в большом городе». По ее словам, частью истории станет пандемия COVID-19, а сценаристы наполнят сериал новым «жизненным опытом, политическим и социальным мировоззрением».

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