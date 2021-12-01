Губернатор Хабаровского края решил снять вестерн, чтобы привлечь туристов в регион

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил снять вестерн, чтобы привлечь туристов в регион. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление главы субъекта.

Дегтярев рассказал, что сам утвердил синопсис фильма. Картина расскажет о краже золота с Амгуньского прииска осенью 1916 года, свидетелем которой стал местный егерь. Он решил собрать отряд и отправиться по следу похитителей.

Лента будет называться «Умальта», добавил губернатор. «Весь этот сюжет связан с Хабаровским краем, даже чуть-чуть Благовещенску перепадет славы. Локации в Петербурге и в Хабаровском крае будем снимать», — отметил Дегтярев.

По словам главы региона, производство фильма будет стоить 200 млн рублей. «Фонд кино — 100, Минкультуры России — 70, Минкультуры Хабаровского края — до 50, внебюджет — до 50, петербуржцы готовы до 30 дать», — пояснил Дегтярев.

Замминистра России по развитию Дальнего Востока и Арктики Марат Шамьюнов подтвердил в ходе обсуждения проекта, что кино усиливает туристическую привлекательность региона. Примером этого он назвал Териберку в Мурманской области.

«Я побывал несколько недель назад в Териберке в Мурманской области, туда повальный поток туристов поехал после того, как сняли фильм „Левафан“. Это стало узнаваемой территорией. <…> Поэтому нужно подумать и снять кино либо сериал, мультфильмов больше снять», — сказал он.