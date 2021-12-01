В Нидерландах обнаружили штамм «Омикрон» в образцах двухнедельной давности

В Нидерландах обнаружили штамм «Омикрон» в образцах, полученных почти две недели назад. Заболевшими оказались двое путешественников, приехавших из Южной Африки. Об этом сообщил Национальный институт общественного здравоохранения страны.

Тесты были сделаны 19 и 23 ноября, то есть ранее, чем первые официальные случаи заражения «Омикрон»-штаммом были зафиксированы в ЮАР и Ботсване. Позднее, 26 ноября, в Нидерландах обнаружили еще 14 людей с новой мутацией вируса.

«В ходе лабораторных исследований были обнаружены различные типы штаммов вируса варианта „Омикрон“. Это означает, что люди, скорее всего, заразились отдельно друг от друга, из другого источника и в другом месте», — рассказали в организации.

Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) заявил, что в Евросоюзе и Европейской экономической зоне новым штаммом заболели 44 человека. Все случаи протекали бессимптомно или с симптомами средней тяжести.