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Сценарий сериала по «Сказкам о Дунке и Эгге» напишет Стив Конрад. Он работал над «Патриотом»

Юлия Онодэра
Вчера в 23:38

Сценарий сериала по книге Джорджа Мартина «Сказки о Дунке и Эгге» напишет Стив Конрад, известный по работе над проектом Amazon «Патриот» и «Смиты из Ультра-Сити». Об этом сообщили Deadline и Variety.

Ему предстоит адаптировать цикл, действие которого происходит во вселенной «Игры престолов», но за 90 лет до событий саги. В центре сюжета окажутся рыцарь Дункан Высокий и его оруженосец — принц Эйгон Таргариен.

Мартин написал три повести: «Межевой рыцарь», «Присяжный рыцарь» и «Таинственный рыцарь». Расскажет ли сериал о событиях одной из них или сразу всех, пока неизвестно. Также в секрете держится актерский состав и имя режиссера проекта.

СМИ сообщали, HBO придает большое значение новому проекту и надеется с его помощью продолжить успех, который сети принесла «Игра престолов». Кроме того, канал работает над сериалом «Дом дракона» по книге «Пламя и кровь» — он расскажет историю династии Таргариенов.

Финальная серия «Игры престолов» вышла 20 мая 2019 года, ее посмотрело рекордное количество зрителей. В России сервис «Амедиатека», который должен был транслировать премьеру одновременно со всем миром, задержал показ на полтора часа.

Многие фанаты остались недовольны событиями финального сезона, петицию с требованием переснять его подписало больше миллиона человек. При этом программный директор телеканала HBO Кейси Блойс посчитал его вполне логичным, однако отказался комментировать итоги.

Также ранее Джордж Мартин, автор первоисточника «Игры престолов» цикла «Песнь льда и пламени», попрощался с сериалом. Он намекнул, что у следующих книг, возможно, будет другой финал.

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