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Popcorn Books и вебзин Autovirus объявили опен-колл автофикшн-текстов для создания сборника

Семён Гудошников
Вчера в 22:53

Издательство Popcorn Books и вебзин Autovirus объявили опен-колл автофикшн-рассказов (кросс-жанр, который примиряет автобиографичность с художественным вымыслом). Об этом «Афише Daily» рассказали их представители.

Отобранные рассказы попадут в сборник, который выйдет в издательстве в следующем году. Его цель — собрать автофикшн-тексты о разнообразии опыта людей и инаковости в мире, который хочет видеть всех одинаковыми. В книгу будут отбирать личные и честные тексты об индивидуальном опыте, травме, памяти, утверждении своей ценности и сопротивлении норме.

«Мы обращаемся к писателям и писательницам, которые работают с мало представленными в литературе темами. Нам интересны тексты, отражающие различные типы идентичностей — гендерные, политические, социальные, профессиональные и все те, о которых вам кажется важным говорить сегодня», — говорится на сайте проекта.

Прислать рассказ можно на почту opencall@popcornbooks.me до 1 февраля. Принимаются ранее не опубликованные автофикшн-тексты объемом до 15 тыс. знаков. Авторам, чьи работы попадут в сборник, заплатят гонорар в 5 тыс. рублей.

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