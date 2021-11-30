На ютьюб-канале Amazon Prime вышел тизер четвертого сезона «Удивительной миссис Мейзел». Новые серии будут выходить на стриминговом сервисе с 18 февраля — в течение четырех недель.

В четвертом сезоне действие переместится в 1960 год. Мириам Мейзел (ее все так же играет Рейчел Броснахан), открывшая в себе талант стендап-комика, сможет в полной мере воспользоваться творческой свободой. Но ее приверженность своему делу создаст разрыв между ней, ее семьей и друзьями.