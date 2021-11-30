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Вышел тизер четвертого сезона «Удивительной миссис Мейзел»

Семён Гудошников
Сегодня в 21:10

На ютьюб-канале Amazon Prime вышел тизер четвертого сезона «Удивительной миссис Мейзел». Новые серии будут выходить на стриминговом сервисе с 18 февраля — в течение четырех недель.

В четвертом сезоне действие переместится в 1960 год. Мириам Мейзел (ее все так же играет Рейчел Броснахан), открывшая в себе талант стендап-комика, сможет в полной мере воспользоваться творческой свободой. Но ее приверженность своему делу создаст разрыв между ней, ее семьей и друзьями.

Съемки четвертого сезона шоу стартовали весной 2021 года в Нью-Йорке. К касту присоединился Джон Уотерс («Убойный отдел», «Мистер Пиклз», «Джамп стрит, 21»).

Сериал «Удивительная миссис Мейзе» начал выходить в марте 2017 года. Шоу получило 20 премий «Эмми», три «Золотых глобуса» и шесть наград «Выбор критиков».

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