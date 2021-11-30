Приговор экс-схиигумену Сергию, перезапуск «Поля чудес» и другие новости дня

В России выявили 32 648 новых случаев коронавируса. Из‑за нового штамма «Омикрон» (его в России пока не зарегистрировали) Роспотребнадзор ограничил действие ПЦР-тестов 48 часами.

Экс-схиигумена Сергия приговорили к 3,5 года колонии. Его признали виновным в призывах к суициду, самоуправстве и нарушении права на свободу совести.

Александр Лукашенко заявил, что собирается приехать в Крым. Эта поездка будет означать признание полуострова российской территорией.

Презентация гастрономического рейтинга The World’s 50 Best Restaurants впервые пройдет в Москве — в июле 2022 года. В российскую столицу приедут более 2000 шеф-поваров, гастрономических обозревателей и рестораторов.

А в Петербурге за ночь выпала треть месячной нормы осадков. Мы собрали фотографии заснеженного города — вот как выглядят Дворцовая площадь, Черная речка, Петроградская сторона и другие районы после прихода циклона «Бенедикт».

Эксперты по кибербезопасности выявили в Google Play приложения, которые загружают вирусы-трояны и крадут банковские данные. Они опасны и для клиентов российских банков.

Управление по конкуренции и рынкам Великобритании обязало компанию Meta продать сервис Giphy. По мнению регулятора, нынешнее положение вредит конкуренции и наносит ущерб пользователям соцсетей и рекламодателям.

В январе капитал-шоу «Поле чудес» начнет выходить в новом формате. Ведущим останется Леонид Якубович.

Google выбрал лучшие приложения 2021 года. В их число попали онлайн-кинотеатр Paramount+, социальная аудиосеть Clubhouse и сервис для медитаций Balance.

Итоги года подвел и Apple Music. Самыми популярными треками у россиян стали «Птичка» от дуэта HammAli & Navai, «Снова я напиваюсь» Славы Марлоу и «Венера-Юпитер» Вани Дмитриенко.

«Игра в кальмара» признана лучшим сериалом года по версии независимой премии Gotham Awards. Больше всего наград — четыре — получил дебютный фильм Мэгги Джилленхол «Незнакомая дочь».

Рианне присвоили звание национального героя Барбадоса. Артистка с 2018 года выступает чрезвычайным и полномочным послом республики в США.

Сериал «Чаки» продлили на второй сезон. А в Праге стартовали съемки боевика «Тайлер Рейк: Операция по спасению-2» с Крисом Хемсвортом.

В первый уик-энд декабря в московском Powerhouse пройдут две вечеринки в честь его 8-летия. Выступят Juncti, MС Сенечка, Cream Soda, «Интурист», «Казускома» и другие.

«Обе две» презентуют новый альбом «Мне это не подходит» на концертах в Москве и Петербурге. 2 декабря они поднимутся на сцену столичного клуба «1930», а 19 декабря отыграют в «Космонавте».