Роспотребнадзор ограничил действие ПЦР-тестов на коронавирус 48 часами из‑за штамма «Омикрон»

Роспотребнадзор ограничил действие ПЦР-тестов на коронавирус 48 часами из‑за появления нового штамма «Омикрон». Об этом сообщил телеканал «Дождь»* со ссылкой на главу ведомства Анну Попову.

«С учетом особенностей нового штамма „Омикрон“, его повышенной заразности и потенциальной способности вызывать более быстрый ответ организма, нами принято решение ограничить срок действия ПЦР-теста не 72 часами, а 48 часами», — отметила она.

Ведомство также обяжет приезжающих из ряда стран Африки проходить 14-дневный карантин — он затронет, по оценке Поповой, несколько сотен россиян. Войдут ли в список государств с высоким риском заражения какие‑либо страны за пределами Африки, Попова не уточнила.

«Большинство перечисленных стран уже были в перечне тех, с кем пока не возобновлено регулярное авиасообщение <…> граждане находились там по личным нуждам, вопреки нашим призывам не посещать высокорисковые регионы мира», — добавила она.

Глава Роспотребнадзора подтвердила, что штамм «Омикрон» в России пока не выявлен. Тем не менее, новый вид COVID-19, по ее мнению, требует «немедленного всестороннего изучения» и вызывает серьезные опасения.

«Наши коллеги из Гонконга приводят пример одного из первых заразившихся, где заражение произошло при нахождении в аэропорту в ЮАР, и это говорит о том, что распространение и трансмиссивность его, очевидно, достаточно высоки», — заявила Попова.

В данный момент заражения «Омикрон»-штаммом зафиксированы в 15 странах. Первые заболевшие этой вариацией коронавируса были обнаружены в ЮАР и Ботсване, на эти две страны приходится почти 80% зарегистрированных случаев.

Ранее Россия ограничила въезд иностранцев из Гонконга, ЮАР, Ботсваны, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Эсватини и Танзании.