перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Роспотребнадзор ограничил действие ПЦР-тестов на коронавирус 48 часами из‑за штамма «Омикрон» 19:23
Александр Лукашенко приедет в Крым — и это будет означать признание полуострова российским 19:01
Google назвал Paramount+ и Clubhouse лучшими приложениями года 18:51
Василий Кандинский. Импровизация №209/Пресс-материалы
В музее «Новый Иерусалим» представят 120 картин великих русских художников — от Брюллова до Малевича 18:17
В Петербурге за ночь выпала треть месячной нормы осадков. Вот как это выглядит на фотографиях 18:15
Британский регулятор обязал компанию Meta продать сервис Giphy 17:50
Рашкин подал в суд на Госдуму из‑за недопуска адвокатов на заседание 17:02
Линия нижнего белья от комикессы Селесты Барбер оспаривает нереалистичные стандарты красоты 17:01
Александр Роднянский/Instagram
Экс-схиигумена Сергия приговорили к 3,5 годам колонии Обновлено в 16:55
Фестиваль Quiksilver New Star Camp в 2022 году пройдет в формате «горного феномена» 16:42
Первый канал перезапустит «Поле чудес» в новом формате. Ведущим останется Леонид Якубович 16:35
Премию The World’s 50 Best Restaurants впервые проведут в Москве 16:15
HammAli & Navai, Слава Марлоу и Ваня Дмитриенко: Apple Music подвел итоги года в России 16:05
Троян из Google Play крадет банковские данные россиян. Он маскируется под сканер QR-кодов 15:50
katya_obe_dve/Instagram
«Обе две» представят свой новый альбом на концертах в Москве и Петербурге 15:50
В Госдуме назвали имена рэперов, которым в России не грозит суд за тексты 15:07
Еврейский музей и «Такие дела» проведут паблик-ток про барьеры в общении людей с инвалидностью 14:56
Проект «Помощь рядом» опубликовал эксклюзивные материалы о благотворительности 14:38
Кадр из фильма «Тайлер Рейк: Операция по спасению»
Стартовали съемки боевика «Тайлер Рейк: Операция по спасению-2» с Крисом Хемсвортом в главной роли 14:04
В Петербурге в новогоднюю ночь метро и другой транспорт работать не будут 13:38
Отключить рекламу

Роспотребнадзор ограничил действие ПЦР-тестов на коронавирус 48 часами из‑за штамма «Омикрон»

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:23

Роспотребнадзор ограничил действие ПЦР-тестов на коронавирус 48 часами из‑за появления нового штамма «Омикрон». Об этом сообщил телеканал «Дождь»* со ссылкой на главу ведомства Анну Попову.

«С учетом особенностей нового штамма „Омикрон“, его повышенной заразности и потенциальной способности вызывать более быстрый ответ организма, нами принято решение ограничить срок действия ПЦР-теста не 72 часами, а 48 часами», — отметила она.

Ведомство также обяжет приезжающих из ряда стран Африки проходить 14-дневный карантин — он затронет, по оценке Поповой, несколько сотен россиян. Войдут ли в список государств с высоким риском заражения какие‑либо страны за пределами Африки, Попова не уточнила.

«Большинство перечисленных стран уже были в перечне тех, с кем пока не возобновлено регулярное авиасообщение <…> граждане находились там по личным нуждам, вопреки нашим призывам не посещать высокорисковые регионы мира», — добавила она.

Глава Роспотребнадзора подтвердила, что штамм «Омикрон» в России пока не выявлен. Тем не менее, новый вид COVID-19, по ее мнению, требует «немедленного всестороннего изучения» и вызывает серьезные опасения.

«Наши коллеги из Гонконга приводят пример одного из первых заразившихся, где заражение произошло при нахождении в аэропорту в ЮАР, и это говорит о том, что распространение и трансмиссивность его, очевидно, достаточно высоки», — заявила Попова.

В данный момент заражения «Омикрон»-штаммом зафиксированы в 15 странах. Первые заболевшие этой вариацией коронавируса были обнаружены в ЮАР и Ботсване, на эти две страны приходится почти 80% зарегистрированных случаев.

Ранее Россия ограничила въезд иностранцев из Гонконга, ЮАР, Ботсваны, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Эсватини и Танзании.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
мультфильм
Энканто
Девочка без магических способностей живет в семье волшебников
поп
Disclosure
Изобретательные танцевальные хиты от легендарных продюсеров
детектив
Обитель зла: Раккун-Сити
Главная экранизация видеоигр воскресает с новыми актерами
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
мелодрама
Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан»
Уэс Андерсон — про американских журналистов во Франции
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить