Внутренний документ ФБР раскрыл, какие данные пользователей агентство получает от мессенджеров

Американская некоммерческая организация Property of the People и журнал Rolling Stone сообщили, что получили внутренний документ ФБР, в котором ведомство раскрывает, какую информацию о пользователях WhatsApp и встроенного в устройства Apple мессенджера iMessage оно может получить от разработчиков законным путем.

Документ датирован 7 января 2021 года. Он носит название «Законный доступ», передает Rolling Stone. «Афиша Daily» выбрала главное из расследования.

WhatsApp

При наличии необходимого юридического запроса мессенджер компании Meta (экс-Facebook) может предоставить ФБР контакты, хранящиеся в адресной книге целевого пользователя — а также контакты всех людей, у кого сохранен его номер.

Данные о том, кто отправляет сообщения и кому они доставлены, могут поступать в ФБР каждые 15 минут, говорится в расследовании. Большинство других мессенджеров не предоставляют такой возможности — или технически не способны этого сделать. Rolling Stone подчеркивает, что ведомство не может увидеть содержание сообщений.

Представитель WhatsApp подтвердила, что мессенджер способен передавать данные с очень коротким промежутком времени. Она сообщила, что сквозное шифрование переписок защищает их от прочтения — компания отстаивала эту возможность в судах по всему миру. «Мы тщательно изучаем, оцениваем и отвечаем на запросы правоохранительных органов. Мы четко заявляем об этом — и в сообщениях на сайте, и в отчетах о прозрачности», — уточнила представительница компании. Она добавила, что документ ФБР «иллюстрирует то, о чем говорит WhatsApp — правоохранителям не нужно нарушать сквозное шифрование переписок, чтобы успешно расследовать дела».

Rolling Stone подчеркивает: «Обладание этими данными может иметь серьезные последствия для пользователей, которые хотят иметь возможность для действительно безопасной и анонимной переписки. Это, например, журналисты, которые работают с конфиденциальными источниками, и активисты, которым может угрожать наказание со стороны государства».

iMessage

При наличии необходимого юридического запроса Apple должна сообщить ФБР «базовые данные пользователя» (издание не уточняет, какие именно), информацию о том, что он искал в мессенджере за последние 25 дней, а также список людей, которые искали его внутри приложения. Факт передачи сообщений между юзерами или содержание переписки остаются приватными.

Однако если история переписок хранится в облачном сервисе iCloud, то правоохранительные органы могут запросить содержание таких файлов, сообщает издание. Представитель Apple отказался от комментариев.

Другие мессенджеры

В расследовании указано, что внутренний документ ФБР затрагивает еще 7 мессенджеров. При этом издание раскрывает названия только двух из них — Signal и Wickr. Оба насчитывают значительно меньшее количество юзеров, чем лидеры рынка, добавляет Rolling Stone.

Signal предоставляет ФБР исключительно данные о том, когда пользователь зарегистрировался в приложении и когда в последний раз в него заходил. Wickr даст информацию о типе устройства, дате создания аккаунта и «базовые данные о юзере».

В течение 2021 года компания Meta, которой помимо WhatsApp также принадлежат Facebook и Instagram, не раз оказывалась в центре скандалов. В июле Джо Байден обвинил Facebook в «убийстве людей» из‑за дезинформации о пандемии коронавируса. В сентябре стало известно, что Facebook знает о негативном влиянии Instagram на психику и самооценку подростков.

В начале октября Facebook, Instagram, WhatsApp и ряд других сервисов были недоступны из‑за глобального сбоя. А в конце месяца издание The Washington Post опубликовало расследование, посвященное контенту, разжигающему ненависть.