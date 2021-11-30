перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Роспотребнадзор ограничил действие ПЦР-тестов на коронавирус 48 часами из‑за штамма «Омикрон» 19:23
Александр Лукашенко приедет в Крым — и это будет означать признание полуострова российским 19:01
Google назвал Paramount+ и Clubhouse лучшими приложениями года 18:51
Василий Кандинский. Импровизация №209/Пресс-материалы
В музее «Новый Иерусалим» представят 120 картин великих русских художников — от Брюллова до Малевича 18:17
В Петербурге за ночь выпала треть месячной нормы осадков. Вот как это выглядит на фотографиях 18:15
Британский регулятор обязал компанию Meta продать сервис Giphy 17:50
Рашкин подал в суд на Госдуму из‑за недопуска адвокатов на заседание 17:02
Линия нижнего белья от комикессы Селесты Барбер оспаривает нереалистичные стандарты красоты 17:01
Александр Роднянский/Instagram
Экс-схиигумена Сергия приговорили к 3,5 годам колонии Обновлено в 16:55
Фестиваль Quiksilver New Star Camp в 2022 году пройдет в формате «горного феномена» 16:42
Первый канал перезапустит «Поле чудес» в новом формате. Ведущим останется Леонид Якубович 16:35
Премию The World’s 50 Best Restaurants впервые проведут в Москве 16:15
HammAli & Navai, Слава Марлоу и Ваня Дмитриенко: Apple Music подвел итоги года в России 16:05
Троян из Google Play крадет банковские данные россиян. Он маскируется под сканер QR-кодов 15:50
katya_obe_dve/Instagram
«Обе две» представят свой новый альбом на концертах в Москве и Петербурге 15:50
В Госдуме назвали имена рэперов, которым в России не грозит суд за тексты 15:07
Еврейский музей и «Такие дела» проведут паблик-ток про барьеры в общении людей с инвалидностью 14:56
Проект «Помощь рядом» опубликовал эксклюзивные материалы о благотворительности 14:38
Кадр из фильма «Тайлер Рейк: Операция по спасению»
Стартовали съемки боевика «Тайлер Рейк: Операция по спасению-2» с Крисом Хемсвортом в главной роли 14:04
В Петербурге в новогоднюю ночь метро и другой транспорт работать не будут 13:38
Отключить рекламу

Александр Лукашенко приедет в Крым — и это будет означать признание полуострова российским

Семён Гудошников
Сегодня в 19:01

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью РИА «Новости», что собирается приехать в Крым. По его словам, эта поездка будет означать признание полуострова российской территорией.

«Если президент уже туда (в Крым. — Прим. ред.) приехал… с президентом России. Слушайте, какие еще могут быть признания?! Это уже масло масляное, как в России говорят», — сказал Лукашенко.

«Мы все понимали, что Крым де-факто — это российский Крым», — отметил он, добавив, что после референдума полуостров стал российским де-юре. «Мое посещение Крыма, на что имею полнейшее право, под чьим бы он там протекторатом, руководством, и чей бы ни был Крым, это и мой Крым», — считает президент Беларуси.

Когда именно Лукашенко может приехать в Крым, он не уточнил. «Мы раза три об этом говорили (с Путиным. — Прим. ред.). И он должен был сам определиться, когда удобнее будет время, там теплее, даже идеальное было. Я ему — когда пригласите, тогда и полетим», — сказал он.

Крым был присоединен к России в марте 2014 года, после серии пророссийских протестов, вмешательства российских военных и референдума, на котором, согласно официальным данным, за вхождение в состав РФ проголосовали более 96% избирателей.

Большинство государств — членов ООН, включая США и страны Евросоюза, не признали присоединение Крыма к России. Власти Украины считают полуостров временно оккупированной территорией.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
мультфильм
Энканто
Девочка без магических способностей живет в семье волшебников
поп
Disclosure
Изобретательные танцевальные хиты от легендарных продюсеров
детектив
Обитель зла: Раккун-Сити
Главная экранизация видеоигр воскресает с новыми актерами
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
мелодрама
Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан»
Уэс Андерсон — про американских журналистов во Франции

Другие материалы по темам

Теги
РИА Новости
ООН
ЕС
Люди
Александр Лукашенко
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить