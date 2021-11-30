Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью РИА «Новости», что собирается приехать в Крым. По его словам, эта поездка будет означать признание полуострова российской территорией.

«Если президент уже туда (в Крым. — Прим. ред.) приехал… с президентом России. Слушайте, какие еще могут быть признания?! Это уже масло масляное, как в России говорят», — сказал Лукашенко.

«Мы все понимали, что Крым де-факто — это российский Крым», — отметил он, добавив, что после референдума полуостров стал российским де-юре. «Мое посещение Крыма, на что имею полнейшее право, под чьим бы он там протекторатом, руководством, и чей бы ни был Крым, это и мой Крым», — считает президент Беларуси.

Когда именно Лукашенко может приехать в Крым, он не уточнил. «Мы раза три об этом говорили (с Путиным. — Прим. ред.). И он должен был сам определиться, когда удобнее будет время, там теплее, даже идеальное было. Я ему — когда пригласите, тогда и полетим», — сказал он.

Крым был присоединен к России в марте 2014 года, после серии пророссийских протестов, вмешательства российских военных и референдума, на котором, согласно официальным данным, за вхождение в состав РФ проголосовали более 96% избирателей.

Большинство государств — членов ООН, включая США и страны Евросоюза, не признали присоединение Крыма к России. Власти Украины считают полуостров временно оккупированной территорией.