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Линия нижнего белья от комикессы Селесты Барбер оспаривает нереалистичные стандарты красоты

Семён Гудошников
Сегодня в 17:01

Австралийская комикесса Селеста Барбер выпустила линию нижнего белья вместе с брендом Bras N Things. Она же приняла участие в фотосессии для коллекции — Барбер предстала в ней в естественных и непринужденных образах. Как пишет Wonderzine, это стало своеобразным протестом против нереалистичных стандартов красоты.

В коллекцию вошли кружевные бюстгальтеры и трусы, шелковые халаты-кимоно, майки, боди, пижамы и многое другое. Дизайн для них Барбер разработала вместе с экспертами Bras N Things.

«Я хотела убедиться, что каждая вещь получится такой, чтобы я смогла носить ее каждый день. Нам всем нравятся удобные, сексуальные и забавные трусы и бюстгальтеры — и мы создали их сами», — сказала комикесса.

Селеста Барбер известна своими пародиями на фотографии знаменитостей. Воссоздавая позы и ракурсы из фотосессий звезд, она подчеркивает их нелепость. На инстаграм комикессы подписаны 8,5 млн человек, в прошлом году Bloomberg включил Барбер в список 50 людей, которые определили 2020-й.

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