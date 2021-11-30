Линия нижнего белья от комикессы Селесты Барбер оспаривает нереалистичные стандарты красоты

Австралийская комикесса Селеста Барбер выпустила линию нижнего белья вместе с брендом Bras N Things. Она же приняла участие в фотосессии для коллекции — Барбер предстала в ней в естественных и непринужденных образах. Как пишет Wonderzine, это стало своеобразным протестом против нереалистичных стандартов красоты.

В коллекцию вошли кружевные бюстгальтеры и трусы, шелковые халаты-кимоно, майки, боди, пижамы и многое другое. Дизайн для них Барбер разработала вместе с экспертами Bras N Things.