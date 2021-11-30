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Рашкин подал в суд на Госдуму из‑за недопуска адвокатов на заседание

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:02

Депутат Валерий Рашкин подал в Тверской суд Москвы иск к Госдуме и председателю комиссии по этике Отари Аршбе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на секретаря ЦК КПРФ Сергея Обухова.

Рашкин подал иск из‑за недопуска его адвокатов на заседание Госдумы 25 ноября, на котором с него сняли неприкосновенность.

По словам Обухова, депутат обращался 21 ноября к Аршбе с заявлением о допуске, но оно не было удовлетворено. Он отметил, что из‑за этого Рашкин «не смог в должной мере осуществить свое право на защиту от огульно выдвинутых в отношении него обвинений».

«Он был заведомо поставлен в неравное отношение, поскольку не обладал опытом и юридическими познаниями в степени, необходимой для профессионального состязательства с представителями государственного обвинения, которые принимали участие в заседании комиссии», — добавил Обухов.

29 октября депутата от КПРФ Валерия Рашкина задержали в Лысогорском районе Саратовской области. В его автомобиле была найдена разделанная туша лося. У Рашкина и его спутника не было разрешения на добычу животного. Более того, в этом районе охота на лося запрещена.

Сперва депутат заявлял, что нашел тушу, но позже признался в убийстве животного. По его словам, он принял лося за кабана и не знал об отсутствии разрешения. Депутат утверждает, что «стал жертвой стечения обстоятельств», и этим воспользовались люди, устроившие провокацию против него.

Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подал в полицию заявление на Рашкина по подозрению в незаконной охоте (часть 1 статьи 258 УК). Максимальное наказание по статье — лишение свободы на срок до двух лет. 17 ноября Генпрокуратура попросила Госдуму лишить Рашкина депутатской неприкосновенности.

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