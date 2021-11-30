Первый канал перезапустит «Поле чудес» в новом формате. Ведущим останется Леонид Якубович

Капитал-шоу «Поле чудес» перезапустят в новом формате. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Первого канала.

«C января 2022 года в эфире Первого канала, как всегда, по пятницам начнет выходить шоу «Наше поле чудес» с Леонидом Якубовичем», — рассказали представители вещателя.

Руководство канала решило не продлевать контракт с телекомпанией «ВИД», которая занималась производством шоу, «в связи с нецелесообразностью заключения нового договора на предложенных каналу изменившихся условиях».

Вещатель также договорился о приобретении официальных прав на оригинальную викторину Wheel of Fortune у компании CBS.

«Поле чудес» — одна из старейших и самых любимых в России программ, созданная Владом Листьевым и Анатолием Лысенко. Более 30 лет эфирной жизни, более 1500 выпусков. Это давно уже не просто телепроект. И даже не одна из важных строчек в биографии канала. Это часть истории всей страны», — отмечает Первый канал.