перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Британский регулятор обязал компанию Meta продать сервис Giphy 17:50
Рашкин подал в суд на Госдуму из‑за недопуска адвокатов на заседание 17:02
Линия нижнего белья от комикессы Селесты Барбер оспаривает нереалистичные стандарты красоты 17:01
Александр Роднянский/Instagram
Экс-схиигумена Сергия приговорили к 3,5 годам колонии Обновлено в 16:55
Фестиваль Quiksilver New Star Camp в 2022 году пройдет в формате «горного феномена» 16:42
Первый канал перезапустит «Поле чудес» в новом формате. Ведущим останется Леонид Якубович 16:35
Премию The World’s 50 Best Restaurants впервые проведут в Москве 16:15
HammAli & Navai, Слава Марлоу и Ваня Дмитриенко: Apple Music подвел итоги года в России 16:05
Троян из Google Play крадет банковские данные россиян. Он маскируется под сканер QR-кодов 15:50
katya_obe_dve/Instagram
«Обе две» представят свой новый альбом на концертах в Москве и Петербурге 15:50
В Госдуме назвали имена рэперов, которым в России не грозит суд за тексты 15:07
Еврейский музей и «Такие дела» проведут паблик-ток про барьеры в общении людей с инвалидностью 14:56
Проект «Помощь рядом» опубликовал эксклюзивные материалы о благотворительности 14:38
Кадр из фильма «Тайлер Рейк: Операция по спасению»
Стартовали съемки боевика «Тайлер Рейк: Операция по спасению-2» с Крисом Хемсвортом в главной роли 14:04
В Петербурге в новогоднюю ночь метро и другой транспорт работать не будут 13:38
Мобильные операторы отключили опцию безлимитного интернета для новых абонентов 12:48
«Игра в кальмара» признана лучшим сериалом года по версии Gotham Awards 12:07
Powerhouse проведет две вечеринки в честь 8-летия. Выступят Juncti, MС Сенечка, Cream Soda и другие 11:44
MJHiblenart/Instagram
В России выявили 32 648 новых случаев коронавируса 11:37
В России удвоилось число пиратских онлайн-кинотеатров за последние два месяца 11:22
Отключить рекламу

Фестиваль Quiksilver New Star Camp в 2022 году пройдет в формате «горного феномена»

Виктория Шанина
Сегодня в 16:42

Фестиваль экстремального спорта и музыки Quiksilver New Star Camp пройдет с 1 по 10 апреля 2022 года на горном курорте «Роза Хутор» в Сочи. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы фестиваля.

Мероприятие грядущего года пройдет в новом формате — Mountain Phenomenon. В чем именно будет заключаться «горный феномен» Quiksilver New Star Camp 2022, гости узнают только в апреле.

Неизменными на фестивале останутся выступления известных всему миру артистов и спортивные ивенты с участием топовых райдеров из разных стран. Гостей также ждет катание на сноуборде и лыжах, соревнования среди профессионалов и любителей в самом большом сноупарке России, диджей-сеты в горах под открытым небом, йога, лекции, кинопоказы, а также мастер-классы от ведущих спортсменов и представителей экшен-индустрии.

Фестиваль примет лыжников и сноубордистов из более чем 70 городов России, а за победу в соревнованиях они смогут получить призы от крупных брендов и партнеров фестиваля. В их числе Quiksilver, DC Shoes, Red Bull и GoPro.

«На протяжении 12 лет Quiksilver New Star Camp принимает ежегодно на своем мероприятии в горах порядка 10 тыс. любителей горнолыжного отдыха и атмосферных вечеринок. В прошлом году за несколько недель до старта фестиваля был объявлен sold out. В этом году, как сообщают организаторы, статистика продаж Early Birds-туров выросла в 15 раз по сравнению с аналогичным периодом 2020 года», — пишет пресс-служба фестиваля.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
мультфильм
Энканто
Девочка без магических способностей живет в семье волшебников
поп
Disclosure
Изобретательные танцевальные хиты от легендарных продюсеров
детектив
Обитель зла: Раккун-Сити
Главная экранизация видеоигр воскресает с новыми актерами
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
мелодрама
Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан»
Уэс Андерсон — про американских журналистов во Франции
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить