Фестиваль Quiksilver New Star Camp в 2022 году пройдет в формате «горного феномена»

Мероприятие грядущего года пройдет в новом формате — Mountain Phenomenon. В чем именно будет заключаться «горный феномен» Quiksilver New Star Camp 2022, гости узнают только в апреле.

Фестиваль экстремального спорта и музыки Quiksilver New Star Camp пройдет с 1 по 10 апреля 2022 года на горном курорте «Роза Хутор» в Сочи. Об этом « Афише Daily » рассказали организаторы фестиваля.

Неизменными на фестивале останутся выступления известных всему миру артистов и спортивные ивенты с участием топовых райдеров из разных стран. Гостей также ждет катание на сноуборде и лыжах, соревнования среди профессионалов и любителей в самом большом сноупарке России, диджей-сеты в горах под открытым небом, йога, лекции, кинопоказы, а также мастер-классы от ведущих спортсменов и представителей экшен-индустрии.

Фестиваль примет лыжников и сноубордистов из более чем 70 городов России, а за победу в соревнованиях они смогут получить призы от крупных брендов и партнеров фестиваля. В их числе Quiksilver, DC Shoes, Red Bull и GoPro.

«На протяжении 12 лет Quiksilver New Star Camp принимает ежегодно на своем мероприятии в горах порядка 10 тыс. любителей горнолыжного отдыха и атмосферных вечеринок. В прошлом году за несколько недель до старта фестиваля был объявлен sold out. В этом году, как сообщают организаторы, статистика продаж Early Birds-туров выросла в 15 раз по сравнению с аналогичным периодом 2020 года», — пишет пресс-служба фестиваля.