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Премию The World’s 50 Best Restaurants впервые проведут в Москве

Семён Гудошников
Сегодня в 16:15

Презентация международного гастрономического рейтинга The World’s 50 Best Restaurants впервые пройдет в Москве — в июле 2022 года. Об этом говорится на сайте мэра российской столицы.

К проведению премии в Москве будет приурочена пятидневная тематическая программа для профессионалов и поклонников высокой кухни. С 16 по 20 июля запланированы встречи, лекции и мастер-классы.

«Предполагается, что столицу посетят более двух тысяч профессионалов, гастрономических обозревателей, экспертов. Среди них будут шеф-повара, чьи рестораны попадут в список 50 лучших. Это мировые звезды сферы гастрономии. Вместе с ними в центре международного внимания будет и Москва», — сказала заммэра Наталья Сергунина.

The World’s 50 Best Restaurants существует почти 20 лет и составляется на основе опроса более тысячи поваров, кулинарных обозревателей, рестораторов из разных стран. На протяжении многих лет площадкой проведения итоговой церемонии был Лондон. Затем ее принимали Нью-Йорк, Мельбурн, Сингапур и другие мегаполисы.

В этом году в рейтинг The World’s 50 Best Restaurants попали два московских заведения — White Rabbit и Twins Garden. Они заняли 25-е и 30-е места соответственно.

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