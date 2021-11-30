«Обе две» представят свой новый альбом на концертах в Москве и Петербурге

Российская музыкальная группа «Обе две» проведет концертные презентации своего нового альбома «Мне это не подходит» в Москве и Петербурге. Об этом «Афише Daily» рассказали представители коллектива.

Столичное выступление пройдет 2 декабря в клубе «1930». На входе потребуется предъявить QR-код, подтверждающий пройденную вакцинацию, либо отрицательный ПЦР-тест и паспорт. Билеты можно найти по ссылке.

19 декабря «Обе две» исполнит треки с новой пластинки в Петербурге. Концерт состоится в клубе «Космонавт» — концертном зале в здании бывшего кинотеатра. Мероприятие также пройдет в формате COVID-free. Билеты — здесь.

Свой новый альбом «Мне это не подходит» группа «Обе две» выпустила 26 ноября. Это первый полноформатник коллектива за пять лет, в него попало 10 треков, в том числе «Хрусталь», «Конфетти» и «Снег».