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«Обе две» представят свой новый альбом на концертах в Москве и Петербурге

Виктория Шанина
Сегодня в 15:50

Российская музыкальная группа «Обе две» проведет концертные презентации своего нового альбома «Мне это не подходит» в Москве и Петербурге. Об этом «Афише Daily» рассказали представители коллектива.

Столичное выступление пройдет 2 декабря в клубе «1930». На входе потребуется предъявить QR-код, подтверждающий пройденную вакцинацию, либо отрицательный ПЦР-тест и паспорт. Билеты можно найти по ссылке.

19 декабря «Обе две» исполнит треки с новой пластинки в Петербурге. Концерт состоится в клубе «Космонавт» — концертном зале в здании бывшего кинотеатра. Мероприятие также пройдет в формате COVID-free. Билеты — здесь.

Свой новый альбом «Мне это не подходит» группа «Обе две» выпустила 26 ноября. Это первый полноформатник коллектива за пять лет, в него попало 10 треков, в том числе «Хрусталь», «Конфетти» и «Снег».

Как отмечает сама группа, это кинематографичные и концептуальные истории в стиле «мрачный литературный поп», в которых каждый получит возможность увидеть себя, столкнуться со своими внутренними демонами и иллюзиями.

В «Нет ничего хорошего» лирический герой противостоит различным угрозам, а в конце осознает, что сам был их источником. В «Конфетти» он убегает от громкой и преследующей его вечеринки, а в «Хрустале» — пронзительно откровенно произносит любовнику: «Танцуй, нам эта смерть к лицу, так медленно — не спугнуть бы».

«Я не знаю, как вы справляетесь со своими демонами. Как их сбываете? В церковь ходите? Невозможно же настоящие имена и истории озвучить адресатам, потому что им потом с этим как‑то жить. Песня — идеальный способ. Я творческий человечек», — сказала основательница группы Катя Павлова.

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