В Петербурге за ночь выпала треть месячной нормы осадков. Вот как это выглядит на фотографиях

В Петербурге за ночь выпало 16 миллиметров осадков — почти треть от месячной нормы ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса.

«Учитывая, что вчера высота снежного покрова в Петербурге составляла 3 сантиметра и всю ночь шел снег, с интересом ждем новых данных о снежном покрове», — рассказал синоптик.

В пресс-службе городского комитета по благоустройству рассказали, что на улицах Петербурга ночью работала тысяча единиц техники, за сутки собрано и вывезено более 7700 кубометров снега. Под записями в сообществе комитета некоторые пользователи критикуют работу городских служб: «В отвалах снег грязный до полуметра»; «Выборгский район, дворы вдоль проспекта Тореза. Следов техники и дворников не наблюдалось»; «Сегодня полдня шастал по Коломне. Все завалено снегом»; «Обратите внимание на другие районы города, кроме Центрального и Адмиралтейского».

Комитет отвечает на некоторые комментарии: «Очистить сразу все автомобильные дороги, в том числе тротуары, после окончания снегопада не представляется возможным. Комплексная уборка улиц осуществляется на основании текущих и прогнозируемых погодных условий, с учетом группы дорог и класса тротуара».

На момент публикации «Яндекс.Карты» сообщают о десятибалльных пробках на петербургских дорогах. Аэропорт Пулково работает в штатном режиме. «Афиша Daily» собрала фотографии города, сделанные за последние сутки.