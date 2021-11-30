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В Петербурге за ночь выпала треть месячной нормы осадков. Вот как это выглядит на фотографиях

Денис Ламехов
Сегодня в 18:15

В Петербурге за ночь выпало 16 миллиметров осадков — почти треть от месячной нормы ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса.

«Учитывая, что вчера высота снежного покрова в Петербурге составляла 3 сантиметра и всю ночь шел снег, с интересом ждем новых данных о снежном покрове», — рассказал синоптик.

В пресс-службе городского комитета по благоустройству рассказали, что на улицах Петербурга ночью работала тысяча единиц техники, за сутки собрано и вывезено более 7700 кубометров снега. Под записями в сообществе комитета некоторые пользователи критикуют работу городских служб: «В отвалах снег грязный до полуметра»; «Выборгский район, дворы вдоль проспекта Тореза. Следов техники и дворников не наблюдалось»; «Сегодня полдня шастал по Коломне. Все завалено снегом»; «Обратите внимание на другие районы города, кроме Центрального и Адмиралтейского».

Комитет отвечает на некоторые комментарии: «Очистить сразу все автомобильные дороги, в том числе тротуары, после окончания снегопада не представляется возможным. Комплексная уборка улиц осуществляется на основании текущих и прогнозируемых погодных условий, с учетом группы дорог и класса тротуара».

На момент публикации «Яндекс.Карты» сообщают о десятибалльных пробках на петербургских дорогах. Аэропорт Пулково работает в штатном режиме. «Афиша Daily» собрала фотографии города, сделанные за последние сутки.

ТАСС сообщает, что пришедший в Петербург циклон «Бенедикт» сохранит в регионе облачную погоду. Усилится ветер, снегопад в городе продолжится. Синоптики прогнозируют, что в течение дня в Петербурге выпадет до 20 сантиметров осадков, передает «Интерфакс».

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