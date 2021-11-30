Экс-схиигумена Сергия признали виновным в призывах к суициду и самоуправстве

Измайловский суд Москвы признал бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова) виновным в призывах к суициду, самоуправстве и нарушении права на свободу совести. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на корреспондента из зала суда.

По словам судьи, «Романов создал препятствия к оформлению в собственность Екатеринбургской епархии недвижимости на территории монастыря».

Приговор экс-схиигумену судья назовет позже. Гособвинитель просил приговорить Сергия к 4 годам колонии общего режима.

В разгар пандемии коронавируса схиигумен Сергий назвал COVID-19 мифом и выступил против режима самоизоляции. Сторонников закрытия храмов он проклял, как и весь их род. После этого священник захватил Среднеуральский женский монастырь, отстранив от управления игуменью Варвару.

В сентябре 2020 года суд Екатеринбургской епархии отлучил схиигумена Сергия от церкви. Это случилось из‑за того, что он проводил богослужения, несмотря на лишение сана: в июле священника признали виновным в нарушении присяги и монашеских обетов. Сергий подавал апелляции на оба решения, но их не удовлетворили.

Летом снимать фильм о схиигумене Сергии приехала в Среднеуральский монастырь Ксения Собчак со своей съемочной группой. Журналисты исследовали в том числе издевательства над детьми, которые, по словам бывших послушников, происходили в обители.

Позже свидетельства насилия над детьми в Среднеуральском монастыре стали поступать в РПЦ. Некоторые случаи, по сообщениям пострадавших, произошли более десяти лет назад. Церковь начала расследование ситуации, СК возбудил уголовное дело об истязании несовершеннолетних.

В ночь на 29 декабря бывшего схиигумена задержали в Среднеуральском монастыре во время штурма ОМОНа. После допроса его доставили из Екатеринбурга в Москву. В тот же день Басманный суд арестовал Сергия на два месяца.