перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Премию The World’s 50 Best Restaurants впервые проведут в Москве 16:15
HammAli & Navai, Слава Марлоу и Ваня Дмитриенко: Apple Music подвел итоги года в России 16:05
katya_obe_dve/Instagram
«Обе две» представят свой новый альбом на концертах в Москве и Петербурге 15:50
Троян из Google Play крадет банковские данные россиян. Он маскируется под сканер QR-кодов 15:50
Экс-схиигумена Сергия признали виновным в призывах к суициду и самоуправстве 15:11
В Госдуме назвали имена рэперов, которым в России не грозит суд за тексты 15:07
Еврейский музей и «Такие дела» проведут паблик-ток про барьеры в общении людей с инвалидностью 14:56
Проект «Помощь рядом» опубликовал эксклюзивные материалы о благотворительности 14:38
Кадр из фильма «Тайлер Рейк: Операция по спасению»
Стартовали съемки боевика «Тайлер Рейк: Операция по спасению-2» с Крисом Хемсвортом в главной роли 14:04
В Петербурге в новогоднюю ночь метро и другой транспорт работать не будут 13:38
Мобильные операторы отключили опцию безлимитного интернета для новых абонентов 12:48
«Игра в кальмара» признана лучшим сериалом года по версии Gotham Awards 12:07
Powerhouse проведет две вечеринки в честь 8-летия. Выступят Juncti, MС Сенечка, Cream Soda и другие 11:44
MJHiblenart/Instagram
В России выявили 32 648 новых случаев коронавируса 11:37
В России удвоилось число пиратских онлайн-кинотеатров за последние два месяца 11:22
Рианна получила звание национального героя Барбадоса 10:30
Ростех разрабатывает программу для предсказания массовых беспорядков 10:11
Сериал «Чаки» продлили на второй сезон 9:57
Кадр из фильма «Шпион, который меня кинул»
Украинская актриса Иванна Сахно снимется в сериале об Асоке Тано 9:31
В Крыму без света осталось около 56 тыс. человек из‑за сильного ветра 9:04
Отключить рекламу

Экс-схиигумена Сергия признали виновным в призывах к суициду и самоуправстве

Семён Гудошников
Сегодня в 15:11

Измайловский суд Москвы признал бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова) виновным в призывах к суициду, самоуправстве и нарушении права на свободу совести. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на корреспондента из зала суда.

По словам судьи, «Романов создал препятствия к оформлению в собственность Екатеринбургской епархии недвижимости на территории монастыря».

Приговор экс-схиигумену судья назовет позже. Гособвинитель просил приговорить Сергия к 4 годам колонии общего режима.

В разгар пандемии коронавируса схиигумен Сергий назвал COVID-19 мифом и выступил против режима самоизоляции. Сторонников закрытия храмов он проклял, как и весь их род. После этого священник захватил Среднеуральский женский монастырь, отстранив от управления игуменью Варвару.

В сентябре 2020 года суд Екатеринбургской епархии отлучил схиигумена Сергия от церкви. Это случилось из‑за того, что он проводил богослужения, несмотря на лишение сана: в июле священника признали виновным в нарушении присяги и монашеских обетов. Сергий подавал апелляции на оба решения, но их не удовлетворили.

Летом снимать фильм о схиигумене Сергии приехала в Среднеуральский монастырь Ксения Собчак со своей съемочной группой. Журналисты исследовали в том числе издевательства над детьми, которые, по словам бывших послушников, происходили в обители.

Позже свидетельства насилия над детьми в Среднеуральском монастыре стали поступать в РПЦ. Некоторые случаи, по сообщениям пострадавших, произошли более десяти лет назад. Церковь начала расследование ситуации, СК возбудил уголовное дело об истязании несовершеннолетних.

В ночь на 29 декабря бывшего схиигумена задержали в Среднеуральском монастыре во время штурма ОМОНа. После допроса его доставили из Екатеринбурга в Москву. В тот же день Басманный суд арестовал Сергия на два месяца.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
мультфильм
Энканто
Девочка без магических способностей живет в семье волшебников
поп
Disclosure
Изобретательные танцевальные хиты от легендарных продюсеров
детектив
Обитель зла: Раккун-Сити
Главная экранизация видеоигр воскресает с новыми актерами
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
мелодрама
Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан»
Уэс Андерсон — про американских журналистов во Франции

Другие материалы по темам

Теги
РИА Новости
ФСИН
РПЦ
Люди
Ксения Собчак
Николай Романов
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить