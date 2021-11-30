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Еврейский музей и «Такие дела» проведут паблик-ток про барьеры в общении людей с инвалидностью

Виктория Шанина
Сегодня в 14:56

Отдел инклюзивных практик Еврейского музея и Центра толерантности совместно с порталом «Такие дела» продолжают серию паблик-токов про инклюзию. Вторая встреча пройдет 1 декабря, рассказали «Афише Daily» представители музея.

Новый паблик-ток будет посвящен возможностям и барьерам в общении людей с инвалидностью. Проблемы коммуникации стоят наравне с вопросами о доступной среде, образованием и трудоустройством людей.

«В жизни оказывается, что самая большая дистанция пролегает там же, где и прежде, — между двумя людьми. Почему нам так сложно понять друг друга? Разве не все мы боимся быть отвергнутыми, непонятыми, показаться глупыми или неловкими? Мы хотим поговорить о том, что мешает нам общаться, и вместе попытаемся преодолеть наши страхи», — сообщается в пресс-релизе события.

Участники дискуссии: основательница инклюзивного кафе «Огурцы» и мастерских «Простые вещи» Маша Грекова, учредитель центра «Пространство общения» Ирина Долотова, гендиректор Федерации креативных индустрий Игорь М.Намаконов, корреспондент «Таких дел» и автор книги «Мы так говорим» Мария Бобылева. Модератором выступит Александра Ливергант — журналистка, ведущая шоу «Больше всех надо». Организаторы также приглашают к участию подопечных и волонтеров благотворительных организаций.

Событие состоится 1 декабря в 19.30 в Еврейском музее и Центре толерантности. Участие бесплатное, необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке. Вход в музей осуществляется по QR-коду.

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