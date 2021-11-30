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В Госдуме назвали имена рэперов, которым в России не грозит суд за тексты

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:07

Зампред комитета нижней палаты парламента по культуре Елена Драпенко рассказала, кому из рэперов не грозит суд за тексты, а кому, наоборот, придется «отвечать за свои слова». Об этом сообщает «Говорит Москва».

По ее словам, в стране действует закон, который запрещает пропаганду наркотиков, поэтому если в текстах рэперов есть нарушения, то силовики будут привлекать их по этой статье.

«Хочу сказать, что у нас у Басты и у Оксимирона, насколько я помню, такого [пропаганды наркотических средств] не было в текстах. Они о другом пели. Поэтому, если рэперы позволяют себе такие вещи выдавать в информационное пространство публичное, то, конечно, они должны отвечать за свои слова. Как и любой другой гражданин», — добавила она.

Драпенко также заявила, что в первую очередь нужно смотреть на степень виновности, но «это уже вопрос судебных органов, которые будут принимать решение».

29 ноября Лига безопасного интернета попросила проверить песни OG Buda «Бандит» и «Печеньки», а также его совместный трек с Платиной «Это не любовь». Протокол о пропаганде наркотических средств в интернете передали в Зюзинский суд Москвы.

23 ноября глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что Моргенштерн торгует наркотиками в соцсетях. На следующий день в телеграм-канале «Опер слил» появилось сообщение о том, что рэпер покинул Россию. Артиста заметили с женой и охранником при посадке на поезд Москва — Минск в Смоленске.

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