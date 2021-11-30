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Стартовали съемки боевика «Тайлер Рейк: Операция по спасению-2» с Крисом Хемсвортом в главной роли

Виктория Шанина
Сегодня в 14:04

В Праге начались съемки второй части боевика «Тайлер Рейк: Операция по спасению». Об этом в своем инстаграме сообщил режиссер картины Сэм Харгрейв.

Судя по ролику, в чешской столице уже вовсю идет снег, а в съемках участвуют десятки человек — на видео попало очень много одинаковых автобусов.

«Съемки „Операции по спасению-2“, день первый! У нас потрясающий актерский состав и команда… Я в восторге!!!» — написал Харгрейв под постом.

Подробности сюжета сиквела пока не раскрываются. В первый части главный герой — наемник Тайлер Рейк — берется за спасение сына осужденного индийского наркобарона, которого похитили преступники по другую сторону этой войны. Мальчик оказался в окружении вооруженных бойцов, и Рейк решает проникнуть в столицу Бангладеш, чтобы его вызволить. Но вскоре он сам становится мишенью для местных бандитов.

Картина вышла в апреле 2020 года на Netflix, а главную роль в ней сыграл Крис Хемсворт, он вернется к образу Рейка и в новой части фильма. Также в сиквеле появится Сэмми Йонас Хини. Продюсерами выступят Патрик Ньюэлл, а также Энтони и Джо Руссо.

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