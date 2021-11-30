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Мобильные операторы отключили опцию безлимитного интернета для новых абонентов

Виктория Шанина
Сегодня в 12:48

Операторы «Вымпелком» (бренд «Билайн») , «Мегафон», МТС и «Т2 РТК Холдинг» (бренд Tele2) перестали подключать новых абонентов к безлимитному интернету. Об этом пишет Forbes со ссылкой аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина.

Представители «Вымпелкома» и «Мегафона» подтвердили эту информацию. В Tele2 изданию рассказали, что опцию подключения безлимитного интернета убрали еще несколько месяцев назад, а в МТС заявили, что для новых клиентов опция доступна только на двух тарифах, ежемесячный платеж по которым превышает 2000 рублей.

На действующих абонентов операторов запрет на подключение безлимитного интернета пока не распространяется. Муртазин предположил, что в будущем ограничение коснется и абонентов архивных тарифов.

По оценкам Муртазина, 80% абонентов расходуют около 12 гигабайтов мобильного трафика, еще 10% — до 20 гигабайтов. Только 2% абонентов тратят более 100 гигабайтов трафика.

Сейчас у операторов в среднем около трети абонентов подключены к безлимитному интернету, но только примерно 5% из них потребляют действительно большие объемы трафика, отметил аналитик TelecomDaily Денис Кусков. Гендиректор аналитического агентства «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов отметил, что операторам не выгодны тарифы с безлимитным интернетом, так как в этом случае абоненты расходуют большой объем трафика на фоне растущей нагрузки на сеть.

По словам Кускова, если семь абонентов в радиусе одной базовой станции начнут активно пользоваться безлимитным интернетом, то это скажется на качестве сети для других абонентов рядом с ними. Анкилов добавил, что с лимитированным трафиком операторы смогут больше зарабатывать.

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