В Петербурге в новогоднюю ночь метро и другой транспорт работать не будут

В ночь с 31 декабря на 1 января в Петербурге не будет работать метрополитен. Об этом сообщает РБК со ссылкой на временно исполняющего обязанности председателя комитета по культуре города Федора Болотина.

По его словам, весь общественный транспорт будет работать в обычном режиме без изменений.

«Мы не будем проводить в этом году массовых мероприятий на Дворцовой площади непосредственно в новогоднюю ночь, которая порой собирала до полутора миллиона человек на Невском проспекте и Дворцовой площади. В этой связи мы не обращались отдельно в комитет по транспорту в части круглосуточной работы метрополитена», — сказал Болотин.

До 2020 года метрополитен в Петербурге работал круглосуточно с 31 декабря по 1 января в связи с новогодними концертами на Дворцовой площади. Последние два года мероприятия проходят с рядом ограничений из‑за коронавируса.